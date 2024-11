Nadia Toffa è stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo di Italia 1 Le Iene. È deceduta la mattina del 13 agosto 2019, a 40 anni, presso la “Casa di cura Domus Salutis” di Brescia, dove era ricoverata da inizio luglio in seguito ad un tumore cerebrale. A oltre cinque annni dalla sua scomparsa, la mamma della giornalista, Margherita Rebuffoni, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato del rapporto che ha oggi la famiglia con la redazione de Le Iene. (Continua a leggere dopo le foto)

Nadia Toffa, la madre svela un triste retroscena sul rapporto con “Le Iene”

Il 13 agosto di cinque anni fa Nadia Toffa, a 40 anni da poco compiuti, moriva per un tumore cerebrale. Per anni la giornalista è stata una figura di punta del programma di Italia 1 Le Iene. La mamma, Margherita Rebuffoni, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato del rapporto che ha oggi la famiglia con la redazione de Le Iene. Margherita ha parlato di come Nadia svolgeva il suo lavoro e di come quei materiali trovati sono ancora utili: “Ci sono cose che non sono mai state dette e non sono mai state pubblicate. Non potevano andare in onda perché all’epoca erano coperte da segreto investigativo. Spesso lei andava sotto copertura e in incognito raccoglieva prove importanti che poi consegnava alle forze dell’ordine. L’abbiamo scoperto da poco: Nadia ha realizzato inchieste inedite, ad esempio nella terra dei fuochi, ma anche a Trieste, che ancora oggi hanno un risvolto. Molte cose non le sapevamo. Non ci diceva tutto quello che faceva e forse è meglio così, saremmo stati ancora più preoccupati. Quel materiale però era fondamentale e viene utilizzato anche oggi. In qualche modo è come se stesse ancora lavorando”.

