Musica in lutto, ci lascia una vera e propria leggenda

Lutto nel mondo della musica. È morto all’età di 89 anni la leggenda del genere soul che ispirò Michael Jackson. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti quanti senza parole. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo al famosa artista internazionale. (Continua a leggere dopo le foto)

Sam Moore è morto, la leggenda della musica soul aveva 89 anni

Sam Moore è morto, la leggenda della musica soul aveva 89 anni. Il noto musicista, come riportato da Leggo, si è spento venerdì mattina 10 Gennaio 2025 a Coral Gables, in Florida, a causa di complicazioni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico al quale si era recentemente sottoposto. Era oto per aver fatto parte tra il 1961 e il 1981 del più importante duo soul di sempre, Sam & Dave, in coppia con Dave Prater. La sua mosica ha ispirato e influenzato musicisti come Michael Jackson e Al Green.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”