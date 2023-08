Musah si presenta descrivendo le proprie caratteristiche fisiche e tecniche. Stefano Pioli lo vuole mezzala, magari come alternativa a Loftus-Cheek. Lui ricorda l’infanzia e cita Gattuso, ex allenatore al Valencia.

Le caratteristiche di Musah

Musah si presentato davanti ai giornalisti descrivendo le proprie caratteristiche. L’americano è un mediano dotato di fisico e corsa, poco adatto ad impostare il gioco ma bravo a spezzare le zioni avversarie. Un mediano moderno, simile per caratteristiche a Kessie e Loftus-Cheek. Sto parlando col mister, mi sta insegnando come vuole che giochi per aiutare la squadra. Pioli mi sta aiutando tanto nell’inserirmi.Pioli mi sta chiedendo di giocare mezzala, mi sta spiegando i posizionamenti e come inserirmi in area” ha dichiarato il giocatore. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Primo piano di Musah impegnato nell’ultima gara disputata dagli Stati Uniti (Getty Images)

Il rapporto con Gattuso

Musah è stato un giocatore anche di Gattuso. E’ stato proprio il mister a consigliargli di andare al Milan, come testimoniato dal nuovo centrocampista rossonero. Ai tempi del Valencia Ringhio e Riccio (secondo di Gattuso) aveva spesso descritto il ruolo di centrocampista in Serie A, convincendo Musah a tentare l’avventura. Inoltre il ragazzo parla perfettamente italiano, aspetto che lo faciliterà maggiormente nell’ambientamento a Milanello.

