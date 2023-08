Nemanja Matic ha ufficialmente chiesto alla Roma la cessione al Rennes. Il centrocampista serbo ha ancora un anno di contratto con il club giallorosso che, nelle prossime ore, dovrà dare una risposta definitiva riguardo all’accettare o meno l’offerta del club francese. “Problemi familiari” alla base della decisione dell’ex Manchester United che ha già raggiunto l’intesa con il Rennes che tuttavia vorrebbe pagare solo un indennizzo alla Roma per strapparlo dalla Capitale.

Strettamente legato alla cessione di Matic, la Roma starebbe valutando un’importante alternativa sul mercato: si tratta di Leandro Paredes, ex Juventus, oggi al Paris Saint-Germain. Secondo quanto affermato da il Corriere dello Sport, Tiago Pinto avrebbe già avviato dei contatti con l’entourage del giocatore che piace molto anche al Galatasaray ed è stato trattato nel recente passato anche dalla Lazio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Matic si allena con la divisa tecnica della Roma durante una sfida amichevole in Portogallo

Doccia fredda dal Santos per Marcos Leonardo

La grande delusione odierna per la Roma arriva però dal Brasile dove il Santos ha ufficialmente tolto dal mercato in uscita l’attaccante Marcos Leonardo, obiettivo della dirigenza giallorossa. “Per la situazione economica nella quale ci troviamo non possiamo farlo partire a queste condizioni” ha detto il nuovo collaboratore tecnico del club carioca Alexandre Gallo. Il classe 2003 resterà dunque in Brasile, a meno di clamorose offerte, per tutto il 2023.