Muore mentre fa il bagno in mare: terrore tra i bagnanti in Italia

Muore mentre fa il bagno. Terrore in spiaggia: un uomo di circa 80 anni è stato colto da un malore mentre faceva il bagno ed è morto. Panico per i bagnanti che hanno assistito alla scena. A nulla sono valsi i soccorsi dei bagnini e dei medici. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Era in vacanza con la sua famiglia, che adesso sta vivendo un momento davvero difficile. (Continua…)

Muore mentre fa il bagno

Un uomo di circa 80 anni è morto mentre faceva il bagno a mare. Probabilmente è stato colto da un malore improvviso. Inutili i soccorsi dei bagnini, che l’hanno riportato a riva, e dei medici accorsi poco dopo sul posto. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che si trovava lì per trascorrere le vacanze insieme alla sua famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo soffriva di problemi cardiaci. Potrebbe essere stata questa la causa del malore improvviso. (Continua…)

Muore mentre fa il bagno: dove è successo

Il terribile episodio è avvenuto sul lungomare di Latina, dove l’uomo era in vacanza con la sua famiglia. I bagnanti che hanno assistito alla scena hanno vissuto attimi di panico. Sulla spiaggia è atterrata l’eliambulanza Pegaso 44, ma il medico giunto sul posto ha potuto solo constatare il suo decesso. Per lui già non c’era più nulla da fare. Per gli accertamenti, invece, sono intervenuti i militari della Guardia Costiera. Nelle prossime ore si cercherà di capire che cosa sia successo all’anziano uomo. (Continua…)

Muore mentre fa il bagno: le prime ricostruzioni

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe morto in mare a causa di un malore improvviso. Egli, però, già soffriva di problemi cardiaci e gli era stato impiantato un pacemaker. È probabile che sia stata questa la causa scatenante. Per gli accertamenti sono intervenuti adesso i militari della Guardia Costiera, che cercheranno di capire che cosa è successo. Dramma per la famiglia, che si trovava in vacanza a Latina.