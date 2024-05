La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Leo aveva 35 anni, una moglie, due figli e, da circa un anno, un lavoro nel settore degli investimenti presso la Bank of America. Dopo un passato come militare nei Berretti Verdi, il giovane papà aveva intrapreso questa strada per cercare nuove opportunità per la sua famiglia. Invece, l’uomo è morto per un trombo acuto all’arteria coronaria giovedì 2 Maggio 2024. Dopo la tragedia, il gesto dei colleghi, come riportato da Il Messaggero, ha lasciato tutti quanti sconvolti. (Continua a leggere dopo le foto)

Bancario muore a 35 anni, il gesto dei colleghi

Bancario muore a 35 anni, il gesto dei colleghi. Ufficialmente, la sua dipartita è stata attribuita a cause del tutto naturali. Come riporta Il Messaggero, molti dei suoi colleghi e lavoratori di Wall Street hanno invece un’altra storia da raccontare e riguarda le condizioni insostenibili dell’intero settore, in particolare quando si tratta di chiudere un accordo particolarmente importante. Ad esempio, Leo Lukenas III aveva lavorato all’acquisizione da parte di UMB di Heartland Financial USA, Inc., vale a dire un accordo del valore di 2 miliardi di dollari. La morte di Leo ha causato un’ondata di preoccupazione tra i lavoratori di Wall Street e della Bank of America.

