MotoGP, cosa succede a Pecco Bagnaia? Le parole del pilota italiano

MotoGP, un podio amaro per Francesco Bagnaia a Jerez. Dopo il 3° posto nel Gran Premio di Spagna, il pilota della Ducati non nasconde la sua insoddisfazione: “I primi giri ero tranquillo, mi sono divertito nella bagarre con Marc Márquez, ma quando sono arrivato vicino a Fabio Quartararo non ho mai avuto lo spunto per superarlo“.

Bagnaia ha raccontato le sue difficoltà, soprattutto nelle curve 11 e 12, un tempo suo terreno di caccia, ora terreno minato. Il vero nodo resta il problema all’anteriore. “Ogni volta che mi avvicinavo un po’, rischiavo tantissimo. L’anno scorso non succedeva”, ha ammesso.

La comparazione con i dati di Alex Márquez è impietosa: Alex gira ai livelli di Bagnaia 2023, mentre Pecco deve correre sempre in protezione, senza fidarsi totalmente della moto. “Non riesco ad essere libero, dobbiamo lavorarci nei test: il margine c’è”, ha aggiunto con (finalmente) una punta di fiducia.

In attesa di ritrovare la piena fiducia, Bagnaia sa bene quale sia la sua missione: “In questo momento devo raccogliere punti, completare tutte le gare. Non è il tempo dell’azzardo, ma della pazienza“. Un campione lo riconosci anche da questo: deve saper combattere, essere disposto al sacrificio, anche quando il vento soffia contro.

