MotoGP Spagna, sprint race:  trionfa Marc Marquez davanti ad Alex e Bagnaia

È stato ancora Marc Marquez a imporsi nella Sprint Race del MotoGP di Spagna a Jerez, conquistando il quinto successo su cinque gare corte disputate in questa stagione di MotoGP 2025. Il pilota della Ducati ufficiale ha approfittato della caduta di Fabio Quartararo al secondo giro, prendendo la testa della corsa e tagliando il traguardo in solitaria, consolidando ulteriormente la propria leadership in classifica generale.

Alle sue spalle, come già accaduto nelle precedenti Sprint, ha chiuso il fratello Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Sul terzo gradino del podio è salito Francesco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale.

Gara decisa al secondo giro

Le emozioni della Sprint di Jerez si sono concentrate tutte nel secondo giro, quando la scivolata di Quartararo ha spalancato la strada alla “manita” di MM93. Da quel momento, Marquez ha gestito con autorità la corsa, senza mai concedere spazi agli inseguitori.

In una gara priva di grandi duelli, gli altri due posti sul podio sono stati appannaggio di Alex Marquez e Pecco Bagnaia, che ora inseguono rispettivamente a -20 e -31 punti dal leader in classifica.

Ducati Lenovo Team’s Spanish rider Marc Marquez (C) celebrates on the podium after winning the the MotoGP Spanish Grand Prix Sprint race at the Jerez racetrack in Jerez de la Frontera, on April 26, 2025. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) (Photo by JORGE GUERRERO/AFP via Getty Images)

Ducati imprendibile: monopolizzate le prime sei posizioni

Un altro dato significativo della giornata è stato il dominio Ducati: le rosse di Borgo Panigale hanno occupato le prime sei posizioni al traguardo. Dietro al podio ha chiuso Franco Morbidelli con la VR46 Racing Team, seguito da un ottimo Fermin Aldeguer con l’altra Gresini e da Fabio Di Giannantonio, sempre con la VR46.

Il primo pilota non Ducati è stato Maverick Vinales con la KTM Tech 3, mentre in zona punti hanno terminato anche Marco Bezzecchi (Aprilia ufficiale) e Joan Mir (Honda ufficiale).

Gli altri italiani in gara

Tra gli altri italiani, Luca Marini ha chiuso al 13° posto con la Honda HRC, Enea Bastianini al 14° con la KTM Tech 3 e Lorenzo Savadori al 19° con l’Aprilia.

Oltre a Fabio Quartararo, hanno concluso la gara nella ghiaia anche Johann Zarco (Honda LCR) e Jack Miller (Yamaha Pramac).

