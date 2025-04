Home | MotoGP, sta per scoccare l’ora di Jorge Martin: come sta il campione del mondo

MotoGP, il circuito si prepara a riabbracciare il suo campione. Jorge Martin ha superato con successo l’ultimo controllo medico a Barcellona, e il ritorno in pista si fa sempre più concreto. Il polso sinistro infortunato continua a rispondere bene alla riabilitazione, e ora il conto alla rovescia per il Qatar è ufficialmente iniziato.

Jorge Martin è più vicino al rientro in pista: ecco il comunicato Aprilia sulle condizioni del campione del mondo in carica



Dopo l’operazione subita a fine febbraio, Martin si è sottoposto martedì a un esame radiografico per valutare i progressi della guarigione. Il dottor Xavier Mir, luminare della traumatologia applicata al motociclismo, ha confermato che la frattura dello scafoide, così come quelle del radio e del piramidale, sta evolvendo nel migliore dei modi.

Il callo osseo si è formato correttamente, la vite di sintesi è ben posizionata e tollerata: segnali più che incoraggianti per poter pensare al rientro in gara. Un rientro tanto più atteso, visto che Martin andrà presumibilmente e contrastare il dominio Ducati.

MotoGP, Jorge Martin può insidiare il dominio Ducati

“Possiamo iniziare una nuova fase del recupero funzionale” ha dichiarato Mir a Motorsport.com, sottolineando che l’obiettivo è quello di farlo arrivare in Qatar nelle migliori condizioni possibili. Prima, però, dovrà superare la visita medica ufficiale della MotoGP.

L’idea è chiara: volare a Losail per tentare l’assalto alla prima sessione di prove libere. Una strategia che permetterà a Martin di testare in sella alla RS-GP le proprie condizioni fisiche e valutare se il dolore al polso sarà gestibile nel weekend di gara. Il decisivo “fit” per scendere in pista dipenderà dal parere del dottor Charte, responsabile medico della MotoGP.

L’Aprilia attende, i tifosi sperano. Il campione del mondo vuole esserci, e tutto lascia intendere che farà di tutto per riuscirci. Il ruggito della MotoGP sta per tornare, e con lui anche Jorge Martin.

