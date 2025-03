L’accelerazione è uno degli aspetti più critici nelle competizioni di MotoGP, influenzata da diversi fattori tra cui il motore, l’elettronica, il peso, l’aerodinamica e i rapporti del cambio. La capacità di una moto di scattare velocemente e raggiungere velocità elevate in breve tempo è fondamentale per ottenere prestazioni vincenti. In questo articolo, analizziamo il ruolo chiave della trasmissione e come essa incida sulle prestazioni in pista, focalizzandoci sul cambio, i rapporti e l’interazione con gli altri componenti della moto.

L’importanza dell’accelerazione nelle moto da corsa

L’accelerazione è essenziale nelle gare di MotoGP per superare avversari, affrontare i rettilinei con potenza e velocità e per avere il miglior tempo possibile nelle curve. Il rapporto tra accelerazione, trazione e velocità di punta è complesso e va equilibrato. Non basta avere un motore potente: una buona accelerazione dipende anche dall’efficienza del cambio, dei rapporti e della gestione della potenza. Acceleratione e velocità massima non sono la stessa cosa: in alcuni circuiti conta di più un rapido scatto, mentre in altri è la capacità di mantenere velocità elevate che fa la differenza. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

AUSTIN, TEXAS – MARCH 30: Fabio Quartararo of France and Monster Energy Yamaha MotoGP™ Team rides during the Race of the MotoGP Red Bull Grand Prix of The Americas on March 30, 2025 in Austin, Texas. (Photo by Steve Wobser/Getty Images)

Come funziona il cambio di una MotoGP?

Le moto di MotoGP utilizzano cambi seamless, progettati per ridurre al minimo il tempo morto tra una marcia e l’altra. Rispetto ai cambi tradizionali, che richiedono un attimo di disinnesto del motore per cambiare marcia, i cambi seamless permettono di cambiare marcia senza interruzioni nella potenza, aumentando la fluidità e la velocità.

Questo sistema riduce anche lo stress sul motore e migliora l’efficienza della trasmissione, contribuendo in modo significativo alle prestazioni. La rapidità di queste operazioni di cambio è cruciale per non perdere decimi che possono rivelarsi fondamentali in gara.

I rapporti del cambio: cosa sono e perché sono decisivi

I rapporti del cambio si riferiscono alla scelta delle marce e alla loro lunghezza, ovvero se sono “corti” (rapidi per accelerare) o “lunghi” (favoriscono la velocità massima). I rapporti corti sono ideali per circuiti con molte curve, dove la rapidità nelle accelerazioni è fondamentale, mentre i rapporti lunghi si adattano meglio a circuiti con rettilinei lunghi dove la velocità di punta è più importante.

La scelta dei rapporti è quindi una decisione strategica che varia da pista a pista e che i team regolano con precisione in base alla configurazione del circuito. Questo equilibrio tra accelerazione e velocità massima è essenziale per ottimizzare le prestazioni in gara. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – FEBRUARY 07: Alex Marquez of Spain and Gresini Racing MotoGP rounds the bend during the Malaysia MotoGP Test at Sepang International Circuit on February 07, 2025 in Kuala Lumpur, Malaysia. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

Il compromesso tra accelerazione e velocità massima

Trovare il giusto equilibrio tra accelerazione e velocità massima è uno degli aspetti più difficili nella messa a punto di una MotoGP. In circuiti con rettilinei lunghi, come quello di Mugello, sono preferibili rapporti lunghi per massimizzare la velocità, mentre in circuiti con tante curve come il Sachsenring, i rapporti corti permettono una migliore accelerazione.

La coppia del motore, che determina la forza che la moto può applicare per accelerare, e la gestione elettronica della potenza sono determinanti per sfruttare al meglio ogni tipo di circuito. La gestione della trazione in uscita dalle curve è anch’essa cruciale per non compromettere l’accelerazione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – NOVEMBER 03: Francesco Bagnaia of Italy and Ducati Lenovo Teamleads the field during the MotoGP race during the MotoGP Of Malaysia – Race at Sepang Circuit on November 03, 2024 in Kuala Lumpur, Malaysia. (Photo by Mirco Lazzari gp/Getty Images)

L’influenza dell’aerodinamica e del peso sull’accelerazione



Anche il peso della moto e del pilota gioca un ruolo fondamentale nell’accelerazione. Più leggera è la moto, più facilmente può guadagnare velocità in partenza, ma l’equilibrio tra peso e stabilità è fondamentale per la sicurezza e la performance. Inoltre, le alette aerodinamiche sono essenziali per ridurre l’impennata, permettendo una migliore distribuzione della forza in accelerazione.

Dispositivi come il ride height device, che regolano l’altezza della moto durante l’accelerazione, sono cruciali per ottimizzare la trazione e migliorare il controllo durante l’accelerazione, evitando che la moto si sollevi o perda aderenza. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

AUSTIN, TX – MARCH 29: Alex Marquez (73) of Spain and BK8 Gresini Racing MotoGP looks to the video screen as he enters turn 16 during Free Practice 2 of the MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas on March 29, 2025, at Circuit of The Americas in Austin, Texas. (Photo by David Buono/Icon Sportswire via Getty Images)

L’elettronica e la gestione della potenza



In MotoGP, l’elettronica gioca un ruolo determinante nel controllo della potenza e nella gestione dell’accelerazione. Il controllo di trazione (TC) impedisce alla ruota posteriore di perdere aderenza, garantendo che la potenza venga trasferita in modo ottimale al suolo. Le mappature del motore, che regolano l’erogazione della potenza in base a diverse condizioni (come il tipo di curva o l’asfalto), consentono ai team di adattare la risposta della moto alle necessità della pista. La combinazione tra cambio, elettronica e strategie di gara contribuisce alla gestione della potenza in modo da garantire prestazioni costanti durante tutto il percorso.

Strategie di cambio nei principali circuiti MotoGP



Ogni circuito in MotoGP presenta sfide uniche, e i team regolano i rapporti del cambio di conseguenza. Nei circuiti veloci, come Losail e Mugello, dove la velocità di punta è cruciale, i team optano per rapporti più lunghi, mentre nei circuiti tecnici, come Jerez o Sachsenring, dove l’accelerazione in uscita dalle curve è fondamentale, si utilizzano rapporti più corti.

L’analisi telemetrica dei dati raccolti durante le prove permette ai team di ottimizzare i rapporti per sfruttare al meglio le caratteristiche specifiche di ogni tracciato, migliorando così l’accelerazione e la performance generale.

Conclusioni: qual è il vero segreto dell’accelerazione in MotoGP?



Il segreto dell’accelerazione in MotoGP non risiede solo nel motore potente, ma in un perfetto equilibrio tra cambio, elettronica, peso e aerodinamica. Una buona accelerazione dipende da come questi elementi si combinano per ottimizzare la trazione e la risposta del motore. I team MotoGP continuano a sviluppare e perfezionare queste tecnologie per ottenere il massimo dalle loro moto. Il costante progresso tecnologico è cruciale per garantire prestazioni superiori in pista, portando la competitività e la spettacolarità della MotoGP a nuovi livelli. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ducati Lenovo Team’s Italian rider Francesco Bagnaia (C) and Prima Pramac Racing’s Spanish rider Jorge Martin (R) lead during the MotoGP Malaysian Grand Prix at the Sepang International Circuit in Sepang on November 3, 2024. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) (Photo by LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images)

Domande frequenti sulla trasmissione in MotoGP

Cos’è un cambio seamless e perché è usato in MotoGP? Un cambio seamless è un tipo di trasmissione che permette di cambiare marcia senza interruzioni nella potenza, migliorando le prestazioni e la fluidità durante la guida. Questo è essenziale in MotoGP, dove ogni decimo di secondo conta.

Un cambio seamless è un tipo di trasmissione che permette di cambiare marcia senza interruzioni nella potenza, migliorando le prestazioni e la fluidità durante la guida. Questo è essenziale in MotoGP, dove ogni decimo di secondo conta. Perché i piloti non usano la frizione durante la gara? I piloti non usano la frizione durante la gara perché il cambio seamless consente di cambiare marcia senza doverla azionare, riducendo il tempo di cambiamento e migliorando la risposta della moto.

I piloti non usano la frizione durante la gara perché il cambio seamless consente di cambiare marcia senza doverla azionare, riducendo il tempo di cambiamento e migliorando la risposta della moto. Che differenza c’è tra un cambio lungo e corto? Un cambio lungo è progettato per ottenere una velocità di punta maggiore, mentre un cambio corto offre una maggiore accelerazione, essenziale per circuiti con molte curve.

Un cambio lungo è progettato per ottenere una velocità di punta maggiore, mentre un cambio corto offre una maggiore accelerazione, essenziale per circuiti con molte curve. Quanto tempo impiega una MotoGP a cambiare marcia? Le moto MotoGP con cambio seamless possono cambiare marcia in frazioni di secondo, praticamente senza nessuna interruzione della potenza.

