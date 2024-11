MotoGP, Marc Marquez: “Vi spiego come andrà con Checco Bagnaia”

MotoGP, il 2025 vedrà un’accoppiata straordinaria: Marc Marquez e Francesco Bagnaia correranno insieme nel team Ducati ufficiale. L’arrivo del pilota spagnolo, sei volte campione del mondo della classe regina, nella squadra di Borgo Panigale rappresenta un evento epocale che promette di accendere l’attenzione sul campionato come mai prima d’ora.

A margine di un evento organizzato dallo sponsor Estrella Galicia, Marc Marquez ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura e grande rispetto per il suo futuro compagno di squadra, Francesco Bagnaia. “Non ci sarà un numero 1 o un numero 2 – ha dichiarato Marquez – ma quello che avrà più voce in capitolo sarà Pecco, perché ha vinto 11 gare. È lui che deve prendere la guida in queste prime gare. Poi, vedremo”.

L’ex campione del mondo ha anche sottolineato che la lotta per il titolo non sarà solo un affare interno alla Ducati: “Non sarà solo un Mondiale tra me e Bagnaia. Ci sono Jorge Martín, Acosta… vedremo. Noi cercheremo di dare il cento per cento. Sono consapevole che sarà molto difficile”.

MotoGP, per Marc Marquez un nuovo inizio

L’approdo in Ducati segna per Marquez una nuova fase della carriera, dopo anni di difficoltà e infortuni. Il pilota spagnolo non nasconde l’entusiasmo per avere a disposizione il miglior pacchetto tecnico del campionato: “Adesso sono nella squadra campione, ho le armi migliori per cercare di lottare per un altro titolo nel 2025. Ma c’è una pre-stagione davanti a me. Sono nella squadra migliore e con il compagno che ha lottato per vincere il titolo. Ora è tutto nelle mie mani”.

Marquez ha anche spiegato di aver trovato risposta alle domande che si era posto durante l’ultimo anno: “La più grande era vedere se ero competitivo. E lo sono stato”. L’arrivo di Marquez nel team ufficiale Ducati, accanto a un campione del calibro di Bagnaia, rafforza ulteriormente la posizione della squadra di Borgo Panigale come punto di riferimento nel campionato MotoGP.

La coppia Marquez-Bagnaia rappresenta una delle combinazioni più intriganti degli ultimi anni, con due piloti di talento e personalità che promettono spettacolo e intensità in pista. La sfida è lanciata: riuscirà la Ducati a gestire due campioni di questo calibro e a conquistare nuovi successi? Una cosa è certa, la stagione 2025 si preannuncia entusiasmante per i tifosi di MotoGP.

