Pecco Bagnaia conclude il suo regno da campione del mondo con un’ultima, brillante vittoria a Barcellona, chiudendo così una stagione di 11 trionfi. Nella sua dichiarazione a fine gara, Pecco ha mostrato grande sportività: “Non voglio togliere la scena a Jorge, si merita quello che ha raggiunto. Questa è la sua giornata”. Con questo successo, Bagnaia raggiunge leggende come Rossi, Marquez, Doohan e Agostini per numero di vittorie stagionali, pur rimanendo l’unico, tra loro, a non riconfermarsi campione a fine anno.

“Sapevamo che sarebbe stata dura vincere il titolo, abbiamo fatto il massimo”, ha aggiunto Bagnaia. Ha elogiato Jorge Martin per la sua costanza, ammettendo che il rivale è stato “davvero bravo” a gestire meglio gli imprevisti: “Jorge ha fatto meno zeri di me. Ci riproveremo il prossimo anno”.

Pecco non manca di lanciare una piccola frecciata: “Mi resta la consapevolezza di essere in grado di vincere e di essere stati i più forti in questa stagione. Proverò a star più attento in certe situazioni e a evitare di star vicino a certi piloti in altre”, riferendosi agli incidenti e ai ritiri dovuti a scontri con altri piloti, come l’incidente con Alex Marquez ad Aragon.

Ripensando ai momenti decisivi della stagione, Bagnaia individua Silverstone come il suo errore più grande, e il Mugello come la vittoria più soddisfacente. Nonostante le difficoltà, conclude l’annata con il sorriso e con la promessa di tornare a combattere per il titolo l’anno prossimo.

