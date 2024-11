Che peccato Pecco! Bagnaia vince a Barcellona ma il mondiale MotoGP è di Martin

MotoGP Martin vince il mondiale, non basta a Francesco Bagnaia la vittoria sul traguardo di Barcellona. Jorge Martin ha conquistato il titolo mondiale MotoGP in Spagna con una gara attenta e calcolata, chiudendo al terzo posto. Dopo un weekend ricco di tensione, Martin ha gestito l’adrenalina e la pressione con lucidità, resistendo fino al traguardo e coronando il sogno di diventare campione. È il primo spagnolo a vincere il titolo dai tempi di Joan Mir, nel 2020, e solo il secondo pilota di un team “satellite” a riuscirci, dopo Valentino Rossi nel 2001.

La gara si è svolta in uno scenario dominato dal tifo, con il box Ducati che esplodeva di gioia al traguardo. Al parco chiuso, Bagnaia, che ha chiuso primo in gara, ha accolto con sportività l’amico-rivale. Per Pecco, nonostante le 11 vittorie e una stagione da record, il titolo è sfumato a causa di errori strategici e alcuni incidenti. Ha chiuso il campionato con la consapevolezza di essere stato il più forte, ma anche di aver pagato l’eccessivo affidamento su modifiche tecniche che non sempre hanno portato i frutti sperati.

Per Martin, l’arrivo del titolo segna la chiusura di un ciclo con Ducati e l’inizio di una nuova sfida: martedì farà il suo debutto nei test ufficiali con Aprilia, inaugurando un nuovo capitolo della sua carriera.

Leggi anche: