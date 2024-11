MotoGP Barcellona, Pecco Bagnaia vola e vince la sprint race davanti a Bastianini e Martin che resta a +19 in classifica generale: ora il pilota Ducati si gioca il tutto per tutto nel GP di domani sperando in una giornata storta dello spagnolo.

Il pilota torinese in sella alla Ducati trionfa senza difficoltà nella sprint race del Gran Premio di Barcellona, chiudendo con autorità l’ultimo weekend del mondiale MotoGP 2024. Il due volte campione del mondo precede il compagno di squadra Enea Bastianini e Jorge Martin, che, nonostante la perdita di 5 punti, conserva un vantaggio di 19 nella classifica generale. Per Martin, domani sarà sufficiente arrivare settimo per aggiudicarsi il titolo mondiale.

Bagnaia parte dalla pole e riesce subito a contenere l’attacco iniziale di Bastianini, superandolo in curva 3 e prendendo il comando senza grosse difficoltà . Conquista così la sua settima vittoria stagionale nella sprint, raggiungendo il primo obiettivo del weekend: ora spera di replicare il successo nella gara di domenica per mantenere vive le sue chance mondiali.

Bastianini, in grande forma, chiude al secondo posto grazie a una manovra decisiva su Martin nelle ultime curve, un risultato eccellente viste le difficoltà di ieri. Martin, partito forte ma superato da Bagnaia, non riesce a riprendersi e, nel finale, non riesce a difendere la seconda posizione da Bastianini. Tuttavia, la perdita di soli due punti non incide troppo sulla sua corsa al titolo.

