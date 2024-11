MotoGP, super Bagnaia a Barcellona: i risultati delle prequalifiche

MotoGP, Francesco Bagnaia ha segnato il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio della Solidarietà a Barcellona, lanciando un chiaro messaggio al suo rivale Jorge Martin nella corsa al titolo. Con un crono di 1’38.918, il due volte campione del mondo ha mostrato grande determinazione in una delle ultime sfide della stagione.

🏁 Pecco Bagnaia in vetta nelle pre-qualifiche #MotoGP a Barcellona. Vicinissimi Marco Bezzecchi e Aleix Espargaro.

Sorpresa Johann Zarco 4°, davanti a Jorge Martin. Enea Bastianini è l'ultimo ad accedere direttamente al Q2.#SolidarityGP #TheRematch pic.twitter.com/73zIR6itCC — Matteo Bellan (@TeoBellan) November 15, 2024

Alle sue spalle Marco Bezzecchi con la Ducati VR46, staccato di appena 80 millesimi, e Aleix Espargaro, che ha chiuso terzo con un distacco di 0.107 in quella che sarà la sua ultima gara in carriera. Jorge Zarco, con la Honda LCR Castrol, ha sorpreso tutti ottenendo il quarto tempo, davanti a un Jorge Martin meno brillante del previsto, quinto a 296 millesimi da Bagnaia.

Con il sesto tempo, Maverick Viñales (Aprilia RS-GP factory) accede direttamente al Q2, insieme alle Ducati Gresini di Alex e Marc Marquez, rispettivamente settimo e ottavo. Chiudono i primi dieci Pedro Acosta (GasGas Tech3) ed Enea Bastianini (Ducati Lenovo), entrambi qualificati direttamente alla seconda fase.

MotoGP, Francesco Bagnaia lancia la sfida a Martin

Le prequalifiche non sono state favorevoli ai team ufficiali KTM e Yamaha, costretti a partire dal Q1. Jack Miller ha ottenuto l’undicesimo tempo per KTM, mentre il compagno di squadra Brad Binder si è fermato al diciassettesimo. Per Yamaha, Fabio Quartararo e Alex Rins hanno chiuso con il tredicesimo e quattordicesimo crono, evidenziando le difficoltà della Casa giapponese.

Con Bagnaia in gran forma e Martin chiamato a reagire, le qualifiche del sabato si preannunciano decisive per determinare le griglie di partenza. Tutti gli occhi saranno puntati anche su Aleix Espargaro, che vuole chiudere la sua carriera con una prestazione memorabile davanti al pubblico di casa.

Leggi anche: