MotoGP, Marc Marquez: “Motore e freni, vi racconto la nuova Ducati”

MotoGP, Marc Marquez è parso soddisfatto dei test effettuati con la nuova Ducati. Oggi nel box del team italiano è stato il motore il protagonista assoluto della giornata. Marquez e Bagnaia, pur non ottenendo tempi da primato, hanno concentrato i loro sforzi sullo sviluppo della Desmosedici GP25, in particolare per ottimizzare il cuore della moto prima dell’omologazione e del congelamento delle specifiche per l’intero anno 2025.

L’importanza di questa fase è fondamentale per ogni team, e per Borgo Panigale, sebbene i tempi non siano stati ottimali, non è questo l’aspetto che conta in questa fase di sviluppo. Marc Marquez ha condiviso le sue sensazioni dopo il ritorno in pista: “E’ stato bello. Mi sono sentito subito a mio agio sulla moto, come se non fosse passato molto tempo”.

Il campione spagnolo ha sottolineato come il lavoro odierno si sia focalizzato su un aspetto fondamentale: il motore. “Stiamo provando molte cose e oggi ci siamo concentrati sulla priorità assoluta: il motore. È fondamentale fare la scelta giusta prima dell’omologazione, che congelerà il motore per tutto l’anno“, ha spiegato.

Il lavoro sul motore ha dato segnali positivi, con il pilota che ha riscontrato un motore “più fluido e potente“, caratteristiche che rappresentano un buon punto di partenza. Un altro aspetto positivo sottolineato dal campione spagnolo è stata la sintonia tra lui e Francesco Bagnaia: “Sia io che Pecco abbiamo avuto gli stessi pareri. Stiamo cercando di trovare l’equilibrio della moto, e sebbene lavoriamo su direzioni diverse, entrambi puntiamo allo stesso obiettivo”.

Nonostante le difficoltà iniziali tipiche delle nuove moto, il team sta affrontando la situazione positivamente, cercando di risolvere i problemi e affinare ogni dettaglio. Il lavoro svolto dai tecnici Ducati ha portato qualche miglioramento rispetto ai test di Barcellona, come evidenziato anche da Marquez.

MotoGP, Marc Marquez: “Miglioramenti rispetto a Barcellona”

“C’è qualche differenza rispetto a Barcellona, la moto è un po’ migliore. Si sa che la moto del ’24 è quella su cui si lavora per un anno, ma una moto nuova deve trovare il giusto equilibrio“, ha dichiarato il pilota, riferendosi agli aggiustamenti effettuati sui vari componenti. Il telaio, su cui sono state montate le stesse configurazioni per entrambi i piloti, sembra essere stabile e ben bilanciato.

Marquez ha anche parlato del miglioramento in termini di frenata, sottolineando come si senta molto più stabile rispetto alla GP23: “La frenata è migliorata, mi sono sentito subito molto bene in fase di stabilità”. Inoltre, riguardo alla sua condizione fisica rispetto all’anno scorso, Marquez si è mostrato soddisfatto.

“Mi sento bene, anche se naturalmente devo lavorare di più rispetto a prima. A 32 anni e con il mio passato di infortuni, ho bisogno di dedicare più tempo alla preparazione fisica, ma lo accetto e continuo a fare il mio lavoro”.

Anche se la GP25 non è ancora definitiva, i progressi sono evidenti, e i commenti positivi di Marquez lasciano presagire che la Ducati sia sulla strada giusta per affrontare la stagione 2025. Con il motore più potente e fluido e il lavoro continuo sulla stabilità della moto, le aspettative per la squadra bolognese rimangono alte. Ora non resta che aspettare i test futuri per confermare i progressi fatti e affrontare l’importante fase di omologazione.

