MOTOGP, brutta caduta per Jorge Martin a Sepang: portato in ospedale, le sue condizioni

MOTOGP, attimi di tensione per Jorge Martin nella prima giornata di test ufficiali sul circuito di Sepang, in Malesia. Il campione del mondo in carica e nuovo pilota Aprilia, è stato protagonista di una giornata difficile, funestata da ben due incidenti, culminata in una violenta caduta in curva 2.

All’attesissimo debutto con la nuova Aprilia RS-GP 25, Martin ha subito due incidenti: il primo alla prima curva, fortunatamente senza conseguenze; il secondo, ben più grave, in curva 2, dove è stato sbalzato dalla moto e ricaduto violentemente sull’asfalto.

Il pilota ha riportato un brutto colpo al viso e ha lamentato forti dolori al piede sinistro e alla mano destra. La dinamica della caduta ricorda quella subita da Marc Marquez nello stesso punto nel 2019. L’incidente ha reso necessario lo stop temporaneo della sessione per permettere i soccorsi.

Martin è stato trasportato inizialmente al centro medico del circuito per i primi accertamenti, poi trasferito all’Aurelius Hospital di Nilai per esami più approfonditi. Al momento, non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni, ma l’Aprilia e il team medico stanno monitorando la situazione nella speranza che l’incidente non abbia causato conseguenze gravi.

