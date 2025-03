MotoGP, Pecco Bagnaia sorride: “Fantastico aver ritrovato la vittoria, ma…” (VIDEO)

MotoGP, l’aria del Texas ha ridato fiato a Francesco Bagnaia, che ha conquistato il GP delle Americhe con una prova di testa e coraggio, spezzando il digiuno e rilanciando le sue possibilità di infastidire Marc Marquez. Il duello con lo spagnolo è appena cominciato, ma il segnale di Pecco è chiaro: con i giusti affinamenti, il gap potrebbe ridursi già dal prossimo round in Qatar.

Pecco Bagnaia ritrova la vittoria!

Rivivete i migliori momenti del Gran Premio Red Bull delle Americhe 👇 pic.twitter.com/qs87S7KNSU — TV8 (@TV8it) March 31, 2025

Non è stato un successo facile, e Bagnaia lo sa bene: “Marc oggi andava chiaramente più forte, ma i cordoli erano scivolosissimi. Quello su cui è caduto l’avevo già provato nel warm up. Sapendo che non ero nella situazione ideale, ho dovuto aspettare e fare le cose con calma. Vincere è quello che ti fa andare avanti, è fantastico aver ritrovato la vittoria!”.

Austin è sempre stata una pista ostica per Pecco, ma la crescita del pilota italiano della Ducati si è vista eccome: “Mi manca ancora un pezzo, ma abbiamo lavorato bene su una pista che chiede tanto in frenata e in discesa. Ho costruito il mio weekend gara dopo gara, e in Qatar proverò a fare un ulteriore step in avanti”.

Impossibile, nella rivalità interna al team Ducati, non citare lo straordinario mondiale di Alex Marquez, che mostra una continuità impressionante. Con il secondo posto di Austin, non può più nascondersi, visto che ora è in testa alla classifica del Mondiale con un punto sul fratello Marc e 12 su Pecco. La sfida è sempre più avvincente.

Moto GP, non solo Bagnaia: sul podio anche Di Giannantonio

Il GP delle Americhe ha regalato un’altra grande storia: quella di Fabio Di Giannantonio, che ha chiuso terzo al termine di una gara massacrante. “Sono felicissimo, ma un po’ cotto! A un certo punto il braccio sinistro mi ha mollato, non pensavo di arrivare in fondo. Questo podio, dopo un inverno lunghissimo tra fisioterapia e lavoro, è semplicemente fantastico!”.

Il terzo scontro stagionale tra Marquez e Bagnaia ha dato un verdetto chiaro: Marc è ancora il riferimento, ma lil pilota italiano è di nuovo in fiducia dopo un inizio complicato. Il prossimo round in Qatar sarà un banco di prova decisivo: Pecco avrà la forza di mettere pressione al fuoriclasse spagnolo? E Alex Marquez riuscirà a continuare nella sua sorprendente corsa? La MotoGP si prepara a un’altra battaglia stellare.

