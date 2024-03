Home | MotoGP, la lotta per il titolo non è così scontata: tutti gli avversari di Bagnaia

MotoGp 2024. Il Gran Premio di Portogallo ha confermato che quest’anno la lotto per il titolo sarà una vera e propria bagarre. Bagnaia ha dimostrato di essere meno in forma rispetto allo scorso anno e potrebbe non confermarsi campione. I suoi avversari, mai come quest’anno, sono veramente tanti. (Continua…)

MotoGp 2024, i risultati del Gran Premio di Portogallo

Il Gran Premio del Portogallo, secondo atto del mondiale 2024 della MotoGP, ha riservato non poche sorprese. La gara è stata vinta dallo spagnolo Jorge Martin, in testa sin dalla prima curva 1. Lo spagnolo ha così vinto la sua prima gara stagionale ed è salito in testa alla classifica generale. In generale, il Gran Premio del Portogallo, come dicevamo, ha regalato tantissimi colpi di scena: prima il contatto tra Marquez e Bagnaia, con entrambi finiti nella ghiaia, poi il ritiro di Vinales all’ultimo giro. Al secondo posto è arrivato Bastianini, terzo invece Acosta. (Continua…)

La classifica generale

Con la vittoria di Jorge Martin nel Gran Premio del Portogallo, questa è la nuova classifica generale:

Jorge Martin (Ducati) 60 Brad Binder (KTM) 42 Enea Bastianini (Ducati) 39 Francesco Bagnaia (Ducati) 37 Pedro Acosta (KTM) 28 Marc Marquez (Ducati) 27 Aleix Espargaró (Aprilia) 25 Maverick Viñales (Aprilia) 19 Jack Miller (KTM) 16 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 15 Fabio Quartararo (Yamaha) 15 Alex Marquez (Ducati) 13 Marco Bezzecchi (Ducati) 12 Miguel Oliveira (Aprilia) 8 Joan Mir (Honda) 7 Augusto Fernandez (KTM) 5 Johann Zarco (Honda) 5 Alex Rins (Yamaha) 3 Takaaki Nakagami (Honda) 2

Bagarre per la vittoria

Le prime due gare della MotoGP 2024 dimostrano che quest’anno sarà una vera e propria bagarre per la vittoria. Bagnaia non sembra più il favorito ed infatti si trova al quarto posto in classifica. L’italiano deve guardarsi le spalle da tantissimi avversari: innanzitutto da Jorge Martin, ma anche da Acosta, Marquez e il connazionale Bastianini. Noi ovviamente facciamo il tifo per i nostri italiani e di conseguenza per la Ducati.