La morte in carcere del giovane cantante ha scosso l’intero paese. L’artista è stato trovato impiccato in cella nella notte tra l’11 e il 12 marzo. La Procura, però, vuole vederci chiaro e sta indagando per omicidio colposo. Saranno così svolti accertamenti utili per chiarire le cause della morte dell’artista, che aveva già tentato il suicidio in passato. (Continua…)

Morte cantante in carcere, si indaga per omicidio colposo

La Procura di Pavia indaga per il reato di omicidio colposo per la morte in carcere del giovane cantante, trovato impiccato nella cella nella notte tra l’11 e il 12 marzo. In passato, l’artista aveva già tentato il suicidio ed aveva denunciato maltrattamenti e abusi sessuali da parte di altri detenuti. Nell’inchiesta sono già state ascoltate alcune persone come testi. Gli esami autoptici, invece, saranno effettuati tra martedì e mercoledì prossimo. Il padre del cantante e il suo avvocato chiedono giustizia e vogliono sapere cos’è successo nel carcere pavese. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)