Caso choc a Milano, 16enne partorisce in casa: dove hanno trovato il feto

Caso choc a Milano, 16enne partorisce in casa: dove ha lasciato il feto. La comunità dell’hinterland milanese è ancora sconvolta dopo quanto ha avuto luogo la notte scorsa. L’episodio, che ha visto protagonista una ragazza minorenne, avrebbe richiamato l’attenzione dei vicini i quali, preoccupati dalle grida provenienti dalla residenza, avrebbero deciso di fare una segnalazione ai Carabinieri. Giunti sul posto, i soccorritori e i militari si sarebbero trovati di fronte uno scenario agghiacciante. (Continua a leggere dopo la foto…)

Milano, 16enne partorisce in casa

Il dramma in questione è successo durante la notte di ieri, mercoledì 29 gennaio, in un’abitazione di Sesto San Giovanni, nel cuore dell’hinterland nord di Milano. Le informazioni sul caso, inizialmente frammentate, riescono ora a comporre una quadro di quanto accaduto. Da quanto riporta il “Corriere della Sera”, a chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini allarmati dalle grida provenienti dalla casa attigua. Le urla sarebbero state vere e proprie invocazioni di aiuto da parte di una ragazza di soli 16 anni, nata in Italia da una famiglia di origini macedoni, che la scorsa notte ha partorito tra le mura domestiche. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il parto in casa nella notte: dramma per una minorenne

In seguito alle segnalazioni dei vicini i Carabinieri si sono presentati all’abitazione indicata: un appartamento del palazzo Aler, noto per ospitare diversi alloggi popolari. I militari hanno bussato alla porta nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 30 gennaio. Ad accoglierli ci sarebbe stata la ragazza di 16 anni, provata dal parto, la quale avrebbe indicato ai sanitari dove si trovava il piccolo.

