Si è concluso con la vittoria ai rigori del Milan il primo “Trofeo Berlusconi”. Serata emozionante all’U-Power Stadium con l’intera famiglia dell’ex Premier intenta a godersi una serata di festa in compagnia dei due club che hanno rappresentato l’intera storia sportiva del Cavaliere. Gara scoppiettante e sorprendentemente nervosa quella andata in scena all’ex Brianteo sbloccata alla mezz’ora del primo tempo dal Milan con Pulisic che prima si procura il rigore, poi lo sbaglia e sulla ribattuta realizza l’uno a zero.

La reazione del Monza non si fa attendere e dopo appena tre minuti arriva il pareggio firmato da Colpani, bravo a leggere con il proprio movimento senza palla il passaggio filtrante di Carlos Augusto e a battere Maignan con un preciso diagonale. La partita prosegue con diverse occasioni da una parte e dall’altra e ottime risposte di Maignan e Di Gregorio, veri protagonisti di una partita vera che – come detto – finisce per innervosirsi nel finale con una rissa sfiorata tra Rafael Leao e l’ex interista Gagliardini, reo di aver dato un pestone al portoghese a palla lontana. A dieci minuti dalla fine girandola di cambi per Pioli che schiera in campo anche i nuovi acquisti Chukuwueze e Okafor. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Esordio in rossonero per Samuel Cukuwueze nel corso della sfida tra Milan e Monza valevole per il Trofeo Berlusconi

Al Milan il primo trofeo Berlusconi

Terminati i tempi regolamentari sul risultato di 1-1 è direttamente rigori come stabilito dal regolamento: segnano tutti all’infuori del brianzolo Birindelli che centra la traversa al dodicesimo tiro dal dischetto regalando così al Milan la prima edizione del Trofeo Berlusconi.