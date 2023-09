Mondiali Rugby: l’Italia vince anche contro l’Uruguay 38-17

L’Italia del rugby vince anche la seconda partita del Mondiale contro l’Uruguay. Gli Azzurri soffrono ma poi si impongono 38-17 completando la rimonta.

Sofferenza iniziale per l’Italia

Pronti via e l’Italia riesce a guadagnarsi una meta, la realizzazione e il calcio piazzato, portandosi subito sul 7-0. Solo un’illusione perché l’Uruguay esce fuori alla lunga e ribalta tutto grazie ad una meta e ai calci di Etcheverry. A complicare le cose ci pensa l’arbitro che espelle sia Cannone che Fischetti lasciando i nostri in 13. E’ il momento peggiore per l’Italia che si ritrova a soffrire un avversario rivitalizzato e in grado di portarsi a fine primo tempo sul 17-7. Nel secondo tempo la Nazionale italiana entra in campo con un altro atteggiamento e colleziona le mete di Labaro, Ioane e Cannone, prima del sigillo finale di Brex. Uruguay inguardabile per circa mezz’ora e incapace di fare punti per tutta la ripresa. L’Italia chiude sul 38-17 con pieno merito.

Michele Lamaro incita i compagni nel corso di una pausa della partita (Photo by David Rogers/Getty Images)

La situazione nel girone

L’Italia incassa anche il punto bonus e si riporta in testa al proprio girone, addirittura davanti alle più titolare Nuova Zelanda e Francia. Poco importa che le gare contro le big devono ancora essere giocate, intanto gli Azzurri si sono conquistati la qualificazione ai prossimi Mondiali del 2027. Archiviate le vittorie contro Namibia e Uruguay, ora l’Italia in testa a dieci punti proverà a fare il salto di qualità contro avversari nettamente superiori sulla carta.

