Mondiali nuoto, oro per Ceccon nei 50 farfalla

Secondo giorno di nuoto in corsia positivo nei mondiali giapponesi per l’Italia che ha conquistato due medaglie nella notte. Si apre con lo straordinario argento vinto da Nicolò Martinenghi, oro lo scorso anno, nei 100 rana: l’italiano si piazza al secondo posto alla pari di Fink e Kamminga, dietro l’irraggiungibile cinese Qin. “Porto a casa questo argento come fosse un oro” ha detto il nuotatore azzurro che ha sportivamente celebrato la vittoria del collega cinese.

La più grande soddisfazione per l’Italia arriva però con l’oro conquistato da Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Partito dalla corsia sei, il nuotatore è il primo azzurro a conquistare il più alto gradino del podio in questa specialità riuscendo inoltre a stabilire un nuovo record italiano con il suo 22”68. “Tempo fantastico” ha commentato lo stesso atleta posizionatosi davanti al portoghese Matos Ribeiro e al francese Grousset. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Thomas Ceccon esulta per il record italiano e l’oro conquistato nei 50 farfalla durante i mondiali di nuoto

Quadarella in finale 1500 stile libero, male due azzurri

Brutte notizie invece nei 100 dorso femminili e nei 200 stile libero che hanno visto non qualificarsi alla finale rispettivamente i due atleti italiani Margherita Panziera e Marco De Tullio. Ingresso in finale con il secondo crono nei 1500 stile libero per Simona Quadarella.