Mondiali di ciclismo: oro per Evenepoel, Ganna argento, Affini bronzo

Mondiali di ciclismo, oro per Evenepoel, argento per Ganna secondo a soli 6 secondi dal campione belga e bronzo per Affini. Dopo il confronto lungo la Senna per le Olimpiadi, la sfida tra Remco Evenepoel e Filippo Ganna si ripete ai Mondiali di ciclismo. Anche stavolta, nella prova a cronometro, il risultato è stato lo stesso: il belga ha conquistato l’oro con un tempo di 53’01″98, mentre l’azzurro ha dovuto accontentarsi dell’argento, distante solo sei secondi dal vincitore. Edoardo Affini ha ottenuto il bronzo, completando una giornata di successi per l’Italia, con un ritardo di 54 secondi da Evenepoel, dopo aver trionfato agli Europei.

La prima parte della gara ha visto Evenepoel subito in testa, nonostante alcuni problemi tecnici prima della partenza, imponendo la sua forza e precedendo Ganna di sei secondi, e l’inglese Joshua Tarling di dodici. Ganna, che non aveva potuto partecipare agli Europei a causa di problemi fisici, è apparso in ottima forma. Nel tratto in salita, Ganna ha resistito bene, riducendo il distacco a nove secondi al secondo rilevamento intermedio, mentre Evenepoel guadagnava solo tre secondi in più. Anche l’australiano Jay Vine, protagonista nella prima metà della gara, ha registrato un buon tempo, transitando con 28 secondi di ritardo dal belga.

Nonostante l’ottima velocità di Ganna nella discesa, Evenepoel ha continuato a incrementare il vantaggio, arrivando al terzo intermedio con 19 secondi su Ganna e 44 su Vine, che in quel momento era in parità con Affini. Affini ha tentato una rimonta, ma il 24enne Evenepoel ha dimostrato tutta la sua potenza, replicando il successo olimpico di Parigi. Da segnalare la caduta di Jay Vine nel finale, che ha tagliato il traguardo ferito e insanguinato, permettendo ad Affini di superarlo e conquistare il terzo posto. Tarling ha chiuso al quarto posto, mentre Vine, nonostante le difficoltà, è riuscito a mantenere la quinta posizione.