Mondiali ciclismo, disastro Italia senza Ganna: il quartetto cade e chiude ultimo

Mondiali di ciclismo, giornata nera per l’talia. La nostra squadra maschile ha vissuto una giornata difficile nell’inseguimento a squadre, dove l’assenza di Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni ha pesato enormemente.

Mondiali Pista Ballerup 2024, caduta per il quartetto maschile e Italia fuori dall’Inseguimento a Squadre https://t.co/7T9DGgFuBO — SpazioCiclismo (@SpazioCiclismo) October 16, 2024

Dopo il terzo posto conquistato alle Olimpiadi di Parigi, il CT Marco Villa ha optato per un team di giovani, con Francesco Milan come unico atleta d’esperienza. Il quartetto azzurro, composto da Renato Favero (19 anni), Davide Boscaro (24 anni) e Manlio Moro (22 anni), ha tentato di competere con i migliori, ma l’esperimento non è andato a buon fine.

Durante la gara, a circa un chilometro dalla fine, un contatto ha provocato una caduta, rovinando definitivamente la prova degli italiani. Nonostante un secondo tentativo, l’Italia ha chiuso con un tempo superiore ai 4 minuti, piazzandosi all’ultimo posto. Un risultato deludente, soprattutto considerando le aspettative che si eran create dopo il successo delle qualificazioni femminili.

