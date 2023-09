Home » Mondiali basket, niente bronzo per gli USA: vince il Canada

Mondiali basket. Gli USA concludono il Mondiale di basket fuori dal podio: dopo una spettacolare finalina per il terzo posto, conclusasi agli over time, è il Canada a conquistare la medaglia di bronzo in questa FIBA World Cup 2023. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Dillon Brooks (Canada) esulta dopo una giocata contro gli USA. (Photo by Yong Teck Lim/Getty Images)

Termina con un finale amaro il Mondiale di basket degli USA. Il Canada infatti ha sconfitto il team di Kerr 127-118 dopo i tempi supplementari. I canadesi portano a casa un bronzo storico, mentre gli Stati Uniti una cocente delusione. Un finale già preannunciato – forse – viste le assenze di Brandon Ingram, Paolo Banchero e Jaren Jackson Jr. per motivi di salute non specificati.

Mondiali basket: bronzo Canada

Una partita all’insegna dell’equilibrio, mandata al supplementare da un capolavoro di Mikal Bridges, che sbaglia volontariamente allo scadere il secondo tiro libero e – dopo aver conquistato il rimbalzo – segna la tripla decisiva per il pareggio. Agli over time un super Gilgeous-Alexander, con 7 punti iniziale, spedisce il Canada verso il 127-118 finale.