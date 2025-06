Home | Mondiale per Club: pronostico, statistiche e biglietti in calo

Il Mondiale per Club 2024 si avvicina rapidamente, ma l’attesa per questa competizione internazionale sembra non essere quella sperata dagli organizzatori. A pochi giorni dal fischio d’inizio, la vendita dei biglietti langue e i dati sulle presenze previste negli stadi sollevano diverse domande sull’appeal di questo formato allargato, fortemente voluto dalla FIFA e dal suo presidente Gianni Infantino. Analizziamo la situazione dei biglietti e le statistiche che riguardano l’atteso match d’apertura.

Hard Rock Stadium: statistiche e prezzi da record negativo

Secondo fonti autorevoli come il Times e il New York Times, a nove giorni dall’inizio del Mondiale per Club risultano ancora disponibili decine di migliaia di biglietti. La partita inaugurale tra Inter Miami e Al-Ahly, che si giocherà al celebre Hard Rock Stadium di Miami (capienza: 65.326 posti), fatica ad attrarre spettatori nonostante la presenza di grandi nomi come Leo Messi. Le stime interne alla FIFA parlano di circa 20.000 tagliandi già venduti, ma il dato potrebbe salire nelle prossime ore. Tuttavia, siamo ben lontani dal tutto esaurito auspicato dagli organizzatori.

I tagliandi per la partita inaugurale, che inizialmente costavano tra 230 e 350 dollari, oggi vengono proposti a partire da 55 dollari.

Il calo dei prezzi arriva fino all’84% rispetto alle tariffe originarie, fenomeno dovuto al sistema di prezzi dinamici adottato dalla FIFA .

. Per altri match di cartello, come Real Madrid-Pachuca e Bayern-Boca Juniors , i prezzi restano più sostenuti: da 132 a 253 dollari a biglietto.

e , i prezzi restano più sostenuti: da 132 a 253 dollari a biglietto. Per alcune gare della fase a gironi (Benfica-Auckland City, Palmeiras-Al-Ahly, Ulsan-Mamelodi Sundowns) si scende anche a 26 dollari.

L’analisi delle vendite mostra come la scelta di ospitare il torneo negli Stati Uniti, in questo periodo dell’anno e con un format a 32 squadre, non stia premiando la strategia della FIFA. La preoccupazione maggiore è ora legata all’immagine di stadi semivuoti e a un’atmosfera che potrebbe risultare ben diversa da quella delle grandi occasioni calcistiche.

In conclusione, la corsa al biglietto per il Mondiale per Club si sta rivelando molto più difficile del previsto. Nonostante la presenza di star come Messi, l’interesse del pubblico sembra limitato e la FIFA ha dovuto ricorrere a ribassi record sui prezzi: dai 350 dollari iniziali si è scesi fino a 55, con alcune partite addirittura a 26 dollari. Resta da vedere se questa strategia porterà a una svolta nei prossimi giorni. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!