Clamorosa novità, un club escluso dal Mondiale per Club di calcio: l'annuncio della Fifa

Colpo di scena nel prossimo Mondiale per Club, in programma a giugno negli Stati Uniti. La Fifa ha annunciato l’esclusione ufficiale di un club dalla competizione a pochi mesi dalla disputa delle partite. La squadra è stata estromessa dal Mondiale a causa del il mancato rispetto delle regole sulla proprietà multi-club.

#LEON ESCLUSO DAL MONDIALE PER CLUB 2025



Violato il codice regolamentare FIFA sulle multiproprietà (stessa proprietà del #Pachuca): la squadra messicana del #Leon è stata esclusa dal Mondiale per Club 2025. Era nel gruppo D con Chelsea, Flamengo ed ES Tunis. Ancora da definire… pic.twitter.com/Msvm1u7Tzx — Sportface (@sportface2016) March 21, 2025

La squadra che non potrà partecipare è il Club León, formazione messicana. In una nota ufficiale, la Fifa ha spiegato che la decisione è arrivata a seguito di un procedimento disciplinare avviato contro il CF Pachuca e lo stesso Club León. La Commissione d’Appello ha stabilito che entrambi i club non hanno rispettato i criteri previsti dall’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento della competizione.

Secondo quanto riportato nel comunicato, il caso è stato direttamente deferito alla Commissione d’Appello Fifa, che dopo aver esaminato le prove ha decretato l’esclusione del Club León. Già nei mesi scorsi alcune formazioni, in particolare del Costa Rica, avevano protestato per l’irregolarità della situazione.

Ora resta da capire quale squadra verrà ammessa al torneo al posto del club messicano. La Fifa ha precisato che il nome del sostituto verrà annunciato “a tempo debito”.

L’esclusione del Club León rappresenta un duro colpo per il calcio messicano, che perde così un’importante occasione di visibilità internazionale nel prestigioso torneo che vedrà sfidarsi alcuni dei migliori club al mondo.

