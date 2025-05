Home | Mondiale per Club, gli impegni di Inter e Juventus: tutte le date e gli orari per vedere le partite

Inter e Juventus, reduci da una stagione lunga e complessa – sia pure con esiti diversi – si preparano ad affrontare una lunga trasferta Oltreoceano. Si tratta di una prima assoluta che coinvolgerà molte delle migliori squadre del mondo, e porterà sicuramente prestigio e un ricco ritorno economico. Tutti ottimi motivi per affrontare la sfida con grandi ambizioni.

FIFA CLUB WORLD CUP sta arrivando!#FIFAWorldCup #FIFACWC pic.twitter.com/cmEG3703B6 — CinguettaTV (@CinguettaTV) May 15, 2025

Il Mondiale per club 2025 non sarà solo un torneo, ma una vetrina planetaria che può cambiare i conti e il peso politico delle squadre partecipanti. Nerazzurri e bianconeri rappresenteranno l’Italia in una competizione che garantisce visibilità globale e ritorni economici milionari tra sponsor, premi e mercato. Una sfida tra continenti, ma anche un’occasione per riaffermare il valore del calcio italiano nel nuovo ordine mondiale disegnato dalla Fifa.

Per tutti i tifosi che vorranno seguire le gare dei gironi a eliminazione, sperando che le nostre squadre avanzino ai turni successivi, saranno necessari alcuni sacrifici, perché le gare si disputeranno quasi sempre nelle ore notturne nel nostro Paese. Queste sono le date e gli orari delle partite delle nostre rappresentanti.

Mondiale per Club 2025, il Calendario di Inter e Juventus

INTER-Monterrey

17 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 18 giugno), Los Angeles

INTER-Urawa Red Diamonds

21 giugno ore 12 locali (ore 21 italiane), Seattle

INTER-River Plate

25 giugno ore 18 locali (ore 3 italiane del 26 giugno), Seattle

Al Ain-JUVENTUS

18 giugno ore 21 locali (ore 3 italiane del 19 giugno), Washington

JUVENTUS-Wydad Casablanca

22 giugno ore 12 locali (ore 18 italiane), Philadelphia

JUVENTUS-Manchester City

26 giugno ore 15 locali (ore 21 italiane), Orlando