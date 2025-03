Milano s’incendia per la Ferrari: Hamilton e Leclerc, parole da ricordare

Un’esplosione di passione e adrenalina in Piazza Castello a Milano: a dieci giorni dall’inizio del Mondiale di Formula 1, il team Ferrari ha incantato i tifosi con un evento speciale, in cui i protagonisti Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno regalato emozioni forti, confermando ancora una volta l’amore reciproco tra il Cavallino Rampante e i suoi tifosi.

Lewis Hamilton ha vissuto il suo primo bagno di folla in rosso durante l’evento Ferrari a Milano, un momento che ha segnato il vero inizio della sua avventura con la Scuderia. https://t.co/rHxSAsIMRn — FuoriPista.net (@fuoripistanet) March 7, 2025

Charles Leclerc è stato il primo a prendere la parola, emozionato per l’affetto mostrato dai tifosi: “È incredibile, tutta questa gente. Mi piace l’ambiente, mi piacciono tutti questi tifosi, è veramente speciale. Sono cresciuto da tifoso Ferrari, sto vivendo il sogno“, ha dichiarato il pilota monegasco. Il legame con la Ferrari è profondo, e Leclerc non ha esitato a sottolineare quanto la passione che circonda il team di Maranello sia un elemento fondamentale del suo percorso.

Il momento clou della giornata è stato quando Leclerc ha preso posto nella Ferrari del 2019, sfrecciando tra le strade del centro di Milano, eseguendo anche alcuni ‘donuts’ e simulando una sosta ai box. Un gesto che ha entusiasmato i presenti, a cui ha ribadito il suo impegno: “Proveremo a rendervi felici in questa stagione”, ha concluso, accendendo ancora di più l’entusiasmo dei suoi tifosi.

Non è stato da meno Lewis Hamilton, che ha aggiunto il suo tocco personale all’evento: “Fantastico essere qui, è una bellissima città e c’è tanta energia. Non c’è nulla come la passione per la Ferrari dei suoi tifosi. Li vedo, posso toccarli ed è la mia prima esibizione. È tutto molto speciale“, ha detto il sette volte campione del mondo, colpito dalla passione che circonda il team. Poi, un gesto che ha conquistato tutti: “Grazie a tutti, vi amo“, ha dichiarato in italiano, facendo impazzire la folla.

Ferrari, Hamilton e Leclerc mandano messaggi d’amore alla folla di Milano

Anche il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, non ha nascosto la sua emozione: “Energia positiva, belle sensazioni per tutti noi, dai piloti ai meccanici. Non abbiamo spesso l’occasione di fare cose del genere in città, e sarà bello andare a Melbourne con questa carica“, ha detto, riflettendo sulla preparazione del team per la nuova stagione.

Benedetto Vigna, CEO della Ferrari, ha poi preso la parola, emozionandosi di fronte alla folla: “La passione la vivi solo qui, inutile leggerla. Vedere tutte queste persone mi emoziona. Grazie per tutto. Faremo del nostro meglio”, ha dichiarato, promettendo il massimo impegno per la stagione che sta per cominciare.

Quella di Piazza Castello è stata una giornata memorabile per i tifosi Ferrari, che hanno avuto l’opportunità di sentire da vicino le parole e le emozioni dei loro beniamini. Il team di Maranello si prepara a scendere in pista con un carico di energia positiva e il sostegno di una tifoseria più calda che mai, pronta a vivere insieme ai suoi campioni una nuova, entusiasmante stagione di Formula 1.

