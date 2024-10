Milan: verso la gara con il Napoli, tutti i dubbi di Fonseca e l’enigma Leao

Il Milan si prepara per lo scontro con il Napoli. E non ci arriva al meglio, a causa di infortuni e squalifiche ma anche dei dubbi che attanagliano Fonseca. Ci sono scelte di formazione ancora in sospeso. La sfida è delicata per i rossoneri, che cercano una prestazione convincente per rilanciare le proprie ambizioni nella corsa per lo scudetto.

Paulo Fonseca dovrà operare scelte importanti con una rosa decimata da squalifiche e infortuni. Theo Hernandez e Reijnders sono indisponibili per squalifica. Gabbia invece si è aggiunto agli infortunati Abraham e, forse, Jovic. Le assenze impongono al Mister una gestione tattica attenta, soprattutto di fronte al Napoli di Antonio Conte, solido e sicuro dei propri mezzi.

Rafa Leao rimane il principale punto di domanda per il Milan. L’attaccante portoghese in questo momento rappresenta un’enigma. Il feeling con il tecnico non è mai scattato, ma la sua presenza potrebbe essere determinante, dato che il giocatore ha proprio il Napoli fra le sue vittime preferite. Le sue prestazioni contro i partenopei, sia in campionato, sia in Champions League, sono state sempre brillanti.

Milan, Fonseca: scelta difficile tra Okafor e Leao

Nonostante questo, fino all’ultimo Fonseca valuterà se schierarlo o se optare per una formazione più prudente. Secondo il tecnico, Okafor garantirebbe una maggiore stabilità. Oltre al nodo Leao, il tecnico portoghese dovrà decidere anche chi schierare tra Loftus e Musah, entrambi in corsa per un ruolo accanto a Fofana a centrocampo.

Questa scelta potrebbe condizionare anche la posizione del sottopunta, per la quale Pulisic è il principale indiziato. In difesa, Calabria potrebbe essere spostato a sinistra, mentre il posto accanto a Tomori se lo giocano Pavlovic e Thiaw, in una formazione che, probabilmente, verrà definita solo a ridosso del match.

Fonseca sa che una sconfitta significherebbe allontanarsi di ben undici punti dalla vetta, anche se con una partita in meno. Mentre una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni rossonere. Di fronte a un Napoli in forma e con la miglior difesa del campionato, i rossoneri dovranno tirare fuori il meglio per rilanciare le proprie ambizioni.

