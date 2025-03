Home | Milan, la mega-proposta per Leao può cambiare tutto: di cosa si tratta

La pausa delle nazionali offre al Milan l’occasione di riflettere sul futuro, con il mercato estivo che si preannuncia decisivo per le ambizioni del club. Tra le indiscrezioni più forti, spicca la possibilità di un clamoroso scambio e un’offerta monstre che potrebbe cambiare il volto della squadra.

🇵🇹#Leao è il 4º migliore giocatore di tutta la storia del #Milan per gol e assist in 250 presenze🔴⚫️



La classifica 📊👇https://t.co/7TPRNlEZsr — Milanisti Channel (@MChannel1899) March 17, 2025

Il nome più chiacchierato resta quello di Rafael Leao, con il Barcellona che non ha mai smesso di seguirlo. Nonostante le smentite ufficiali, il club catalano potrebbe tornare alla carica a fine stagione, forte di una strategia di mercato ben definita. Secondo indiscrezioni, il Barça potrebbe sacrificare Raphinha, attuale stella brasiliana, per finanziare l’acquisto dell’attaccante rossonero.

Il Paris Saint-Germain ha infatti manifestato interesse per Raphinha, con un possibile investimento superiore ai 100 milioni di euro. Se questa operazione dovesse concretizzarsi, il Barcellona potrebbe avere la liquidità necessaria per offrire al Milan circa 65 milioni per Leao.

La società rossonera però rimane ferma sulla sua valutazione: il portoghese ha una clausola rescissoria di 175 milioni, e solo offerte vicine a questa cifra verranno prese in considerazione.

Milan, per Leao non solo il Barcellona

Parallelamente, si parla di un possibile scambio con la Juventus, con un bianconero di spicco che potrebbe approdare a Milano in cambio di un rossonero destinato a partire. I dettagli di questa trattativa restano ancora avvolti nel mistero, ma se confermata, potrebbe rappresentare un’altra svolta epocale per il club.

Il Milan si prepara quindi a un’estate rovente, tra scelte di mercato decisive e la necessità di evitare nuovi errori. Il futuro di Leao resta in bilico, con il Barcellona pronto a fare sul serio e la società rossonera chiamata a una decisione che potrà cambiare il volto del Milan del futuro.

Leggi anche: