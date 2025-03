Home | Gattuso furioso in diretta Tv, la “lite in tre lingue” diventa virale (VIDEO)

Gennaro Gattuso torna a far parlare di sé, ma questa volta non per le sue gesta in panchina. L’allenatore dell’Hajduk Spalato è stato protagonista di una furiosa lite in diretta televisiva con l’opinionista Josko Jelicic, ex calciatore e commentatore per l’emittente croata Max Sport.

Il diverbio è scoppiato dopo la sconfitta della sua squadra contro il Rijeka, con Gattuso che ha perso la calma di fronte alle critiche ricevute. Nel corso dell’intervista post-partita, Gattuso ha attaccato Jelicic accusandolo di parlare troppo e in modo negativo.

“Tu parli troppo, devi portare rispetto alle persone. Parli sempre in maniera negativa”, ha attaccato l’allenatore italiano, alternando inglese, spagnolo e italiano in un discorso diventato subito virale sui social. Insomma, l’ex mediano del Milan non ha perso la sua proverbiale grinta.

Gattuso, la lite e la reazione del giornalista

Jelicic ha cercato di rispondere, invitando Gattuso a non agitare le mani e il dito davanti al suo viso, ma la tensione è salita ulteriormente. L’opinionista ha poi sottolineato come Gattuso fosse un ospite in Croazia: “Sei uno straniero qui, sei arrivato dall’Italia e devi portare rispetto“.

A quel punto, l’ex tecnico di Milan, Napoli e Valencia ha chiuso la discussione con una frase netta: “Se ci sei tu, non vengo più a parlare“. La scena, ripresa in diretta, ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

L’episodio ha acceso il dibattito sul rapporto tra allenatori stranieri e media locali, ma ha anche ricordato a tutti il carattere combattivo di Gattuso, che anche fuori dal campo continua a non lasciare indifferenti i tifosi e gli opinionisti.

