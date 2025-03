Milan, Sergio Conceicao all’attacco: “Qui si manca di rispetto. Mio futuro non scritto”

Milan, Sergio Conceição non ci sta e risponde alle voci che circolano sul suo futuro. Alla vigilia della sfida contro il Como, il tecnico ha parlato con toni polemici delle speculazioni sul suo possibile esonero a fine stagione: “Ascolto queste voci da un mese e mezzo… Non posso controllare quello che dicono gli altri. Io controllo quello che succede in allenamento. Delle volte sembra si manchi di rispetto a chi lavora, ma so che il calcio è questo”.

"La risposta dei ragazzi è stata fantastica nello spirito. Mi piace vedere lo spirito che hanno anche nella partitella: sono allegri, sono contenti. Stiamo lavorando su cose su cose…

Le indiscrezioni su un ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera si fanno sempre più insistenti, ma Conceição guarda avanti, fiducioso nel lavoro svolto: “Abbiamo lavorato bene in settimana, mi interessa solo il presente e la partita contro il Como”.

Il tecnico portoghese evita di sbilanciarsi sulla classifica e sugli obiettivi stagionali: “L’evoluzione come squadra c’è e i risultati sono migliori. Noi pensiamo al presente. Alla fine faremo i conti“. Il Mister preferisce concentrarsi sulla crescita del gruppo e sull’importanza di eliminare gli errori: “Lavoriamo sotto l’aspetto fisico, tattico ed emozionale. Sono soddisfatto della settimana e dei progressi della squadra”.

In questo finale di stagione, il Milan cercherà di trovare quell’equilibrio che finora è mancato, come dimostrano le cinque gare consecutive con almeno un gol subito: “Stiamo lavorando per ottenere questo equilibrio ed è necessario che concorrano tutti i reparti. Non si riesce da un giorno all’altro ad essere perfetti, ma stiamo facendo il possibile”.

Milan, Conceicao fiducioso: “I conti si fanno alla fine”

Conceição ha poi parlato di alcuni giocatori chiave, tra cui Rafael Leao: “Non mi piace individualizzare, ma Rafa è uno dei migliori del campionato italiano e può essere anche tra i migliori al mondo. È pronto per aiutare la squadra”.

Su Loftus-Cheek, il tecnico si è detto ottimista per un suo recupero: “Non è ancora al 100% e non può giocare 90 minuti, ma è un mostro fisicamente. Spero che possa essere disponibile per aiutare la squadra in questo finale di stagione”. Quanto a Theo Hernandez, ha ribadito l’importanza del suo contributo offensivo: “Ha qualità straordinarie in attacco e vogliamo che sia decisivo”.

Conceição non si nasconde: sa che il Milan ha ancora margini di crescita, ma difende il lavoro svolto e l’impegno della squadra. Le polemiche sulle voci di mercato non lo distraggono: il tecnico portoghese guarda avanti, convinto di poter dimostrare il suo valore sul campo.

