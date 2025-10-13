Milan, problemi seri per Allegri: due big a rischio per gli infortuni in Nazionale

I tifosi del Milan trattengono il fiato in questi giorni di pausa per le nazionali. E con loro, aspetta notizie più precise anche Massimiliano Allegri. La sosta di ottobre ha infatti portato nuove preoccupazioni: Adrien Rabiot e Rafael Leao non si sono allenati con le rispettive selezioni per problemi fisici, anche se le prime valutazioni non sembrano destare eccessivo allarme.

Dopo gli stop di Saelemaekers ed Estupiñán, il weekend ha aggiunto altri brividi per il club rossonero. Il francese è stato fermato da un fastidio al polpaccio, mentre l’attaccante portoghese, appena tornato in campo dopo un’elongazione, ha interrotto le sedute con il Portogallo ed è già rientrato in Italia.

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha spiegato in conferenza stampa che Rabiot è stato tenuto a riposo “per precauzione, a causa di un colpo al polpaccio”. Nulla di grave, insomma, ma occorrerà aspettare. Il centrocampista dovrebbe restare nel gruppo per la trasferta in Islanda, anche se con tutta probabilità partirà dalla panchina. (continua dopo la foto)

Diversa la situazione di Leao. La federcalcio portoghese ha chiarito che si tratta solo di una gestione concordata con il Milan, dopo un periodo complicato e con pochi minuti nelle gambe. L’attaccante non giocherà la gara contro l’Ungheria a Lisbona ed è già in viaggio verso Milano, dove sarà a disposizione di Allegri tra lunedì pomeriggio e martedì.

Con la sfida contro la Fiorentina all’orizzonte, i rossoneri sperano di ritrovare entrambi in gruppo già a metà settimana. Le prime sensazioni sono positive: per Rabiot si parla solo di un leggero affaticamento, mentre Leao dovrebbe rientrare senza problemi nei prossimi allenamenti.

Quando si tratta di problemi fisici, però, bisogna andarci con i piedi di piombo. Leao è stato fuori più a lungo del previsto dopo l’infortunio con il Bari, e il fatto che non sia ancora del tutto a posto preoccupa anche per il rendimento. Il colpo preso da Rabiot, invece, non dovrebbe essere nulla di grave.

Diverso il discorso per altri due giocatori importanti per Allegri come Estupinian e Saelemakers, i due esterni difensivi. Entrambi vanno rivalutati, ma probabilmente non ci saranno nella prossima partita e non solo, visto che si parla di problemi muscolari. Una bella gatta da pelare per il mister rossonero.

