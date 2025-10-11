Milan, notizie agrodolci per Allegri: ne recupera uno, ne perde due

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo a metà. Dall’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador, giocata nella notte, arrivano notizie contrastanti per Massimiliano Allegri: da un lato il recupero di Christian Pulisic, dall’altro gli stop di Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers, entrambi a rischio per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina.

Piove sul bagnato per il Milan: brutte notizie dai ritiri delle nazionali. https://t.co/CADij41Z0t — RossoneroBlog (@RossoneroBlog) October 11, 2025

Il tecnico rossonero può sorridere per le condizioni di Pulisic. L’attaccante statunitense, in dubbio fino all’ultimo, è sceso in campo al 73’ minuto, sostituendo l’ex juventino Timothy Weah. La caviglia, che nei giorni scorsi aveva destato preoccupazione, sembra aver retto bene, anche se lo staff medico del Milan continuerà a monitorarla con grande attenzione.

Gli USA torneranno in campo il 15 ottobre contro l’Australia, ma è probabile che Pulisic venga gestito con cautela per evitare ricadute. Ben più preoccupanti, invece, le notizie che arrivano da Quito. Pervis Estupinan è stato costretto a lasciare il campo alla fine del primo tempo per una distorsione alla caviglia sinistra.

La prima diagnosi parla di stop certo per la prossima gara della sua nazionale contro il Messico. L’esterno ecuadoregno, che aveva già saltato la sfida contro la Juve per squalifica, dovrà ora essere valutato a Milanello: la sua presenza contro la Fiorentina è fortemente in dubbio. (continua dopo la foto)

Anche Alexis Saelemaekers ha accusato problemi fisici durante il match tra Belgio e Macedonia del Nord. Dopo un’ora di gioco è stato costretto a uscire e la nazionale belga ha confermato che non sarà disponibile per la sfida con il Galles. Secondo quanto riportato da HLN.be, si tratta di una lesione muscolare che lo costringerà a rientrare subito a Milano per ulteriori controlli.

Con due esterni su tre in dubbio e il solo Pulisic pienamente recuperato, Allegri dovrà gestire con prudenza la situazione in vista della ripresa della Serie A. L’obiettivo è evitare rischi inutili prima della sfida chiave con la Fiorentina, in programma dopo la sosta.

