Inter, a Roma con la linea verde in attacco: Thuram non ce la fa e punta il Napoli

Inter, con Lautaro Martínez di rientro solo a metà settimana dall’impegno con l’Argentina e Marcus Thuram ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al bicipite femorale, l’Inter di Cristian Chivu prepara la trasferta all’Olimpico con un attacco inedito e in “formato under 21”.

Contro la Roma, sabato 18 ottobre alle 20.45, il tecnico nerazzurro potrebbe affidarsi al tandem composto dal francese Bonny e da Francesco Pio Esposito. Due giovani che, per rendimento e impatto sulle partite, hanno convinto non solo i tifosi, ma anche Chivu e lo staff tecnico nelle ultime settimane.

L’assenza di Thuram e il probabile impiego part-time di Lautaro costringono il tecnico a una soluzione d’emergenza, ma in casa Inter c’è fiducia: i due “ragazzi” hanno mostrato di essere affidabili, e di possedere qualità che si sposano bene fra loro e che potrebbero rivelarsi decisive nella trasferta romana.

Inter, prevale la prudenza

Per Thuram, invece, l’obiettivo resta la sfida del 25 ottobre contro il Napoli, quando il francese punta a tornare finalmente in campo. I nuovi controlli medici hanno confermato i progressi sperati e alla Pinetina si respira un cauto ottimismo. Nonostante questo, la prudenza resta d’obbligo: il rischio di una ricaduta è sempre presente, e all’Inter non vogliono affrettare i tempi.

Nella migliore delle ipotesi, Thuram potrebbe rientrare almeno in panchina nella gara di Champions League in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise, in programma martedì 21 ottobre. Tutto dipenderà dalle sensazioni dei prossimi giorni, ma il piano nerazzurro è di evitare le forzature, in modo da riavere il francese al meglio nella sfida di cartello contro i campioni d’Italia.

