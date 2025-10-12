Italia-Israele, probabile formazione degli azzurri: Gattuso pensa al 3-5-2. Bastoni squalificato, Kean verso il forfait

Il successo esterno contro l’Estonia e la contemporanea goleada della Norvegia su Israele hanno dato respiro alla Nazionale di Gattuso, ora a +3 sul secondo posto con una gara in meno rispetto agli avversari diretti. Il confronto decisivo è fissato per martedì 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine, con la sfida tra Italia e Israele che potrebbe sancire l’esclusione aritmetica della squadra di Shimon dalla corsa al Mondiale 2026.

Verso un cambio modulo: ipotesi 3-5-2

Dopo il 4-4-2 offensivo visto a Tallinn, Gattuso valuta un assetto più equilibrato per il match di Udine. L’assenza certa di Bastoni (squalificato) e il probabile forfait di Moise Kean, uscito per infortunio dopo il gol all’Estonia, spingono verso il 3-5-2.

In porta confermato Gianluigi Donnarumma, con Di Lorenzo e Calafiori pronti ad agire da braccetti nella difesa a tre. Al centro si giocano il posto Mancini e Gabbia.

Sulle fasce, Dimarco è intoccabile a sinistra, mentre a destra resta aperto il ballottaggio tra Cambiaso e Spinazzola. In mezzo al campo spazio a Barella e Tonali, con Cristante favorito per il ruolo di regista puro. In attacco, confermati Retegui e Francesco Pio Esposito, reduce dal primo gol in maglia azzurra.

Probabile formazione Italia

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini/Gabbia, Calafiori; Cambiaso/Spinazzola, Cristante, Barella, Tonali, Dimarco; Retegui, F.P. Esposito.

CT: Gennaro Gattuso.

