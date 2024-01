Milan, passi avanti per Buongiorno: le ultime

Alessandro Buongiorno è l’obiettivo del Milan nel mercato di gennaio. La dirigenza rossonera nella giornata di ieri ha avuto nuovi contatti con il Torino al fine di raggiungere un accordo entro la fine del mese e poter così regalare a Stefano Pioli il tanto agognato difensore centrale.

Avvistato nella serata di ieri a Milano in compagnia dell’agente Beppe Riso, Alessandro Buongiorno è diventato l’uomo-mercato delle ultime ore. Dopo essere stato ad un passo dall’Atalanta in estate, trasferimento poi rifiutato dal giocatore, Buongiorno è ora pronto a lasciare la tanto amata maglia granata per compiere il primo grande salto di carriera trasferendosi al Milan. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Alessandro Buongiorno dell’Italia osserva la formazione prima della partita di qualificazione europea a UEFA EURO 2024 tra Ucraina e Italia alla BayArena il 20 novembre 2023 a Leverkusen, Germania. (Foto di Jonathan Moscrop/Getty Images)

Il Milan prepara l’offerta per Buongiorno

Moncada e D’Ottavio, uomini di mercato rossoneri, proveranno a forzare la mano nei prossimi giorni formulando la prima offerta ufficiale da far pervenire ad Urbano Cairo che per il cartellino del proprio difensore chiede almeno 40 milioni di euro. Un’operazione dispendiosa per le casse rossonere che starebbero lavorando per utilizzare Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza, come possibile contropartita tecnica da girare ai granata.