Milan, parla Maignan: “Delusi? Vedremo come andrà alla fine, vi dico cosa penso di Fonseca”

Il Milan si prepara ad affrontare la semifinale di Supercoppa di Lega in un clima difficile, sospeso fra le recenti delusioni, l’esonero di Fonseca e l’arrivo di Conceicao come nuovo mister. Mike Maignan ha parlato di tutti questi argomenti in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Juventus.

Maignan: "Risultati non piacciono ai tifosi ma neanche a noi. Non mi piace parlare troppo"https://t.co/ppHLChT3Cq — MilanNews.it (@MilanNewsit) January 2, 2025

Affiancato dal tecnico Sergio Conceição, Maignan ha affrontato i temi legati alla preparazione della sfida e ai recenti cambiamenti nella squadra, con un focus sull’importanza di rimanere concentrati. Maignan ha spiegato come la squadra stia reagendo al periodo difficile: “Sappiamo che il compito non è mai facile, ma eravamo concentrati e attenti su quello che ci chiedono il mister e il nuovo staff per essere pronti il più velocemente possibile”.

Alla domanda se la squadra si senta delusa per il percorso sinora svolto, il portiere ha risposto con determinazione: “Deluso si dice alla fine. Per ora dobbiamo agire e fare tutto quello che possiamo, ogni giorno, per essere più produttivi. Domani è una semifinale, una partita molto importante per la società e per noi. Dobbiamo sfruttare questo momento al 100%“.

“Non mi piace parlare troppo. Quello che posso dire è che siamo qua per reagire e dobbiamo farlo nel migliore dei modi. Conosco i miei compagni, ogni giorno cerchiamo di dare il massimo per fare il nostro lavoro. I risultati non piacciono ai tifosi, ma nemmeno a noi. Vogliamo vincere e lavoriamo duramente per riuscirci”.

Milan, Maignan: “Fonseca grande uomo”

Sull’esonero di Paulo Fonseca, Maignan ha mostrato rispetto e stima per il suo ex allenatore: “Sì, l’ho salutato, lo abbiamo salutato tutti. È un grande uomo e gli portiamo rispetto“. Interrogato sul crescente interesse per il calcio saudita, Maignan ha commentato brevemente: “Non ho avuto il tempo di seguirlo, giochiamo tanto. Però sta crescendo. Con tanti campioni che arrivano dal calcio europeo può crescere ancora”.

La semifinale contro la Juventus può rappresentare un punto di svolta per il Milan, che vuole dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Con l’arrivo di Sergio Conceição in panchina e una squadra determinata a reagire, i rossoneri cercano di lasciarsi alle spalle i momenti difficili e guardare al futuro con fiducia.

Leggi anche: