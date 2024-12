Milan, prima conferenza di Conceicao: “Niente alibi, ecco cosa farò”, il saluto di Ibra a Fonseca

Il Milan, dopo l’esonero di Paulo Fonseca a seguito della gara con la Roma, ha scelto di affidarsi a Sergio Conceição per guidare la squadra fino a giugno 2026. Esiste però una clausola che consentirebbe alla società di interrompere il rapporto con il nuovo Mister già alla fine di questa stagione, se i vertici non saranno soddisfatti. Un modo un po’ strano di iniziare, secondo alcuni, ma l’allenatore portoghese ha comunque accettato.

Il nuovo allenatore rossonero in conferenza stampa: "Lavorare tanto per dimostrare che siamo all’altezza”#Conceicao #Milan https://t.co/rJWCJ6W6B4 — LaPresse (@LaPresse_news) December 31, 2024

Il nuovo allenatore è arrivato a Milano, ha incontrato la squadra e ha subito dato il via al suo primo allenamento. In conferenza stampa, Conceição ha sottolineato il suo orgoglio nel guidare il Milan, un club tra i migliori al mondo, e ha sottolineato l’importanza dei tifosi, definendoli “l’anima dei club”.

Il tecnico ha riconosciuto che qualcosa sinora non è andato come previsto, ma ha rimarcato che “non ci sono scuse“, invitando la squadra a lavorare con intensità e a dare il massimo. Il focus principale per Conceição sarà lo spirito e la mentalità della squadra, due aspetti che considera non negoziabili.

Il nuovo Mister ha chiarito che, sebbene possa esserci una variazione nel sistema di gioco, la voglia di lottare, l’aggressività e la determinazione sono essenziali. “Gli occhi devono brillare quando entrano a Milanello per lavorare”, ha dichiarato, aggiungendo che l’allenamento deve essere vissuto con passione e intensità.

Conceição ha parlato anche della sua filosofia calcistica, basata sulla semplicità: fare gol e difendere bene. Pur rispettando gli avversari, il tecnico ha ribadito l’importanza di un gioco offensivo, distaccandosi dalle mode del tiki-taka. La priorità è ottenere risultati, con l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League e di conquistare la Supercoppa Italiana, un traguardo importante già alla sua prima competizione.

Milan, Ibrahimovic ringrazia Fonseca e chiede scusa

Con la Supercoppa Italiana in vista, Conceição è determinato a lavorare per ottenere il massimo risultato possibile. Non ci saranno scuse per gli infortuni, e ogni partita sarà affrontata con l’obiettivo di vincere. Il tecnico ha poi dichiarato di voler conoscere a fondo la squadra prima di qualsiasi discussione su possibili rinforzi. Il tecnico ha preso in mano la squadra per trovare la giusta continuità.

A margine della conferenza del tecnico, Ibrahimovic ha parlato di Fonseca. “Voglio ringraziare Paulo Fonseca, per quello che ha fatto, per il professionista che è e per il tempo che è stato qua. Massimo rispetto per lui. Il motivo dell’esonero è il non essere riuscito ad avere continuità di risultati, quando sei al Milan i risultati sono fondamentali. Abbiamo preso la decisione dopo la partita. Abbiamo fatto un errore mandandolo in conferenza stampa, chiedo scusa a Paulo e ai tifosi“.

Zlatan ha concluso ricordando che la responsabilità per i risultati poco soddisfacenti ottenuti sinora dai rossoneri non sono solo dell’allenatore, ma di tutta la squadra. Per questo l’ex attaccante rossonero ha invitato tutti a prendersi le proprie responsabilità.

