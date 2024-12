Milan, non solo lo sfogo di Fonseca: le novità sugli infortuni di Morata e Loftus-Cheek

Al Milan non bastava il durissimo sfogo di Fonseca contro la squadra, che sta facendo ancora discutere per i suoi contenuti molto forti. Dopo la stentata vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, i rossoneri si trovano a dover fare i conti con due infortuni pesanti che tolgono la disponibilità di due pedine importanti per il tecnico.

Durante la gara disputata ieri sera a San Siro, il centrocampista Ruben Loftus-Cheek e l’attaccante Álvaro Morata sono stati costretti a lasciare il campo nel primo tempo a causa di problemi fisici. Il Milan ha comunicato che per Loftus-Cheek è stata diagnosticata una “lesione del bicipite femorale destro“, un infortunio che richiederà una nuova valutazione clinica e strumentale tra 7 e 10 giorni.

Il centrocampista dovrà quindi affrontare un periodo di stop che non si preannuncia breve, lasciando Fonseca senza una pedina importante per il centrocampo. Per quanto riguarda Álvaro Morata, l’infortunio sembra essere meno grave, ma comunque significativo.

Milan, per Loftus-Cheek uno stop abbastanza lungo

Il Milan ha annunciato che l’attaccante ha subito un “trauma elongativo in regione adduttoria“, senza però che siano state riscontrate lesioni ai muscoli adduttori. Nonostante l’esito parzialmente positivo dell’esame, Morata è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante il primo tempo, e la sua presenza nelle prossime partite potrebbe essere a rischio.

Questi infortuni arrivano in un momento delicato della stagione, in cui Fonseca sta cercando di mantenere il ritmo in campionato e in Champions League. La perdita di due giocatori come Loftus-Cheek e Morata, a cui si aggiunge quella di Pulisic, complica ulteriormente le scelte del tecnico, che dovrà impegnarsi nel trovare nuove soluzioni per non perdere terreno nelle prossime sfide.

Il Milan, dopo la vittoria in Champions, dovrà ora concentrarsi sul recupero dei suoi giocatori infortunati e sperare che lo stop non sia troppo lungo. La speranza è che le valutazioni successive possano ridurre l’entità degli infortuni, ma nel frattempo il club rossonero si prepara ad affrontare una serie di partite importanti senza due dei suoi uomini di punta.

