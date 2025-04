Milan, il nodo dei rinnovi: cosa succede con Theo, Maignan e Pulisic

In casa Milan, la dirigenza è al lavoro per blindare i top player in vista della prossima stagione. Tra questi, Christian Pulisic è molto vicino al rinnovo: l’americano, autore di 16 gol stagionali, prolungherà il contratto fino al 2029, con un aumento dell’ingaggio da 4 a 5 milioni di euro netti a stagione. Un riconoscimento per una delle poche note liete della stagione rossonera.​

Proposta del Milan al ribasso dopo una stagione abbastanza deludente per Theo. Chris invece verrà premiato.https://t.co/TSpzk5LV19 — RossoneroBlog (@RossoneroBlog) April 29, 2025

Situazione più complessa per Theo Hernandez, il cui contratto scade nel 2026. Il terzino francese ha vissuto una stagione altalenante. Nonostante nelle ultime settimane abbia mostrato segnali di ripresa, le trattative per il rinnovo sono in stallo: il Milan avrebbe proposto un’offerta al ribasso rispetto ai 4,5 milioni di euro attualmente percepiti dal giocatore. Il club vuole evitare il rischio di perderlo a zero, ma al momento le parti sono distanti.​

Per quanto riguarda Mike Maignan, anche lui in scadenza nel 2026, le trattative per il rinnovo sembrano aver subito un’accelerazione. Secondo quanto riportato, il Milan avrebbe trovato un accordo totale con il portiere francese per prolungare il contratto fino al 2029, con un ingaggio di circa 5 milioni di euro netti a stagione. Un passo importante per blindare uno dei pilastri della squadra.​

Milan, sul tavolo i rinnovi dei top player

Maignan ha recentemente dichiarato: “In questo momento non voglio parlare di contratto: voglio parlare di calcio e trovare l’equilibrio giusto. Il Milan, la squadra e tutti meritano di più. La mia situazione personale non è la cosa più importante al momento”. Parole che mostrano la sua concentrazione sul campo, ma che non escludono – né confermano – una prossima firma sul rinnovo.​

In attesa di definire il futuro di Theo Hernandez e di ufficializzare il rinnovo di Maignan, il Milan continua a lavorare per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare protagonista ai livelli che competono a un club così prestigioso.​

