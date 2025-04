Carlo Ancelotti ha scelto il suo futuro: una nuova panchina per il tecnico italiano

Carlo Ancelotti si appresta ad affrontare una nuova avventura sportiva, a suggello di una carriera irripetibile. La notizia è riportata da diversi media spagnoli. L’allenatore del Real Madrid, che ha un contratto fino al 2026, dopo una stagione deludente non sarà l’artefice del nuovo progetto madrileno. Il Presidente Florentino Perez ha scelto per un totale rinnovamento, anche in panchina.

⚽️🇧🇷 Il ciclo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid volge ormai al termine. Il tecnico di Reggiolo ripartirà dal Brasile, con cui ha già un accordo



La notizia segue l’eliminazione dalla Champions League e la sconfitta in Coppa del Re contro il Barcellona, giunta dopo due drammatici tempi supplementari. Ma il destino del Mister italiano era comunque già deciso. Così come il suo futuro: perché il tecnico più vincente della storia del Real è da tempo corteggiato dalla federcalcio brasiliana, che lo ha scelto per rilanciare una Nazionale in crisi.

Ancelotti sarebbe così chiamato a guidare la Seleção prima delle qualificazioni ai Mondiali 2026 previste per giugno, mentre il Real Madrid si preparerebbe per il prossimo Mondiale per club FIFA sotto una nuova guida tecnica.

Dopo la finale di Coppa del Re, il Mister italiano aveva dichiarato che il suo futuro sarebbe stato discusso “nelle prossime settimane“, lasciando aperta la possibilità di cambiamenti. Ma in realtà, a quanto pare, tutto era stato già deciso. Anche se non c’è ancora l’ufficialità, la Federcalcio brasiliana (Cbf) è certa che si tratti solo di una questione di pochi giorni e la trattativa sarà chiusa.

L’arrivo di uno dei tecnici più vincenti nel panorama calcistico internazionale potrebbe rilanciare le ambizioni del Brasile, che ha perso ormai da tempo il suo ruolo di forza dominante del calcio mondiale, e ora vuole risalire la china. Per questo, secondo i rumors, ad Ancelotti sarebbe stato offerto un contratto particolarmente ricco. Che il Mister emiliano avrebbe deciso di accettare.

Non è solo l’opportunità di un guadagno importante ad avere convinto Ancelotti, ma anche la possibilità di scrivere una nuova pagina indimenticabile nel suo lungo percorso da allenatore. Riportare il Brasile in cima al mondo sarebbe un’impresa epica, che verrebbe ricordata nel tempo.

