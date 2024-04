Milan, Ibra detta la linea: per la panchina sale Van Bommel

Calcio. Milan. Zlatan Ibrahimovic ha già preso due decisioni, e tra queste c’è anche l’allenatore olandese Mark van Bommel. Con l’imminente addio di Stefano Pioli, il club si trova a valutare diverse opzioni senza ancora una decisione definitiva. Mark van Bommel, attuale manager dell’Anversa, è uno dei favoriti di Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, la scelta sarà collegiale, con Gerry Cardinale che avrà l’ultima parola. Nonostante le preferenze del calciatore svedese, non è garantito che Van Bommel possa ottenere il ruolo. Il Milan rimane in attesa di una decisione ponderata e strategica per il futuro del club. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo la foto)

Milan, le decisioni prese da Ibrahimovic

La candidatura di Julen Lopetegui non entusiasma i tifosi e non convince tutti i dirigenti del Milan. Tra le opzioni, si valuta anche Paulo Fonseca, manager portoghese ex Roma attualmente al Lille. Inoltre, resta in lizza Francesco Farioli, allenatore italiano di 35 anni attualmente al Nizza. L’influenza di Zlatan Ibrahimovic sulle decisioni del Milan emerge anche da alcune scelte già in atto: Jovan Kirovski, conosciuto dallo svedese ai Galaxy, è passato dalla MLS al Milan come dirigente. Daniele Bonera, altro fedele di Ibrahimovic, si trasferirà dallo staff di Pioli alla panchina della nuova squadra Under 23. Questi movimenti evidenziano il peso specifico del calciatore svedese nel contesto decisionale del club rossonero.