Juventus, Giuntoli nel mirino dei tifosi: pesano le parole su Allegri e i "conti". Cristiano Giuntoli, classe 1972, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, Football Director della Juventus. Acclamato dai tifosi della Juventus come il vero grande colpo della scorsa estate, Cristiano Giuntoli inizia a ricevere le prime critiche dalla piazza bianconera, che a lui chiede colpi di mercato importanti per riportare i bianconeri a vincere il campionato. Cosa che per, stando alle sue ultime dichiarazioni, sembra essere quasi impossibile.

In un’intervista, Giuntoli ha chiarito che la priorità del club è sistemare i conti e ha lasciato la porta aperta alla conferma di Massimiliano Allegri. A SportMediaset ha dichiarato: “La prima missione era mettere a posto i conti, mi sento sempre responsabile e ho cercato sempre di motivare tutti. Siamo uniti e sereni per centrare i nostri obiettivi. Dobbiamo mettere a posto i conti e fare un mercato degno di questo grande club”. Poi il Football Director ha anche lasciato la porta aperta alla conferma in panchina di Massimiliano Allegri: “Considereremo il rinnovo, ne parleremo.Ma ci incontreremo per confrontarci sul mercato e su cosa fare per il futuro della squadra”. Le dichiarazioni di Giuntoli hanno scatenato i tifosi della Juventus sui social network: “Parole che dicono tutto e non dicono niente. Giuntoli s’è già adattato alla Juve”, “Ecco inizia a cacciare mister 7+2 milioni e prendi uno a meno… già cominci a risparmiare”, “Se metti a posto i conti non vinci: o i conti o i trofei” e “Caro Giuntoli, datti una svegliata!”.