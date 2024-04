Milan, toto allenatore: tutti i nomi, chi è il favorito secondo i rumors

Milan, toto allenatore: chi è il favorito secondo i rumors. L’ultima stagione calcistica del Milan non è stata proprio una passeggiata e l’aver perso il derby con l’Intern, consegnando così lo scudetto nelle mani dei nerazzurri, ha fatto letteralmente saltare la panchina di Stefano Pioli. La società si starebbe guardando intorno per cercare un sostituto e tanti sono i nomi in lizza, ma uno in particolare sembra essere il favorito per guidare la rosa rossonera nella prossima stagione di Serie A 2023/24. (Continua a leggere dopo le foto)

Con l’addio di Stefano Pioli praticamente certo, il club rossonero ha stilato una lista di diversi nomi sul suo taccuino: dal sogno dei tifosi, Antonio Conte, a un Mark van Bommel “sponsorizzato” da Ibra, passando per Maurizio Sarri e Thiago Motta. Il nome più probabile, ma anche quello più “caro”, sarebbe proprio quello di Conte. Da tempo ribadisce la sua volontà di tornare ad allenare in Italia, bisogna soltanto capire quanto spazio di manovra ha il Milan per accontentarne tutte le richieste. Dopo l’esperienza alla Lazio, il Sarrismo potrebbe essere pronto a fare breccia nella tifoseria rossonera. Considerando che Ibra è figura destinata a incidere davvero tanto nelle scelte tecniche del Milan, almeno secondo quanto dichiarato più volte dal resto della dirigenza, van Bommel potrebbe scalare posizioni a breve. Incerto è sicuramente l’eventuale arrivo di Fonseca, il quale avendo diverse richieste da club della Ligue 1 potrebbe decidere di rimanere in Francia. Il pressing rossonero comunque non si arresterà e il Diavolo proverà a ingaggiare Motta per ricomporre poi la coppia con Joshua Zirkzee, grande obiettivo per l’attacco nel prossimo mercato estivo. I due nomi meno “chiacchierati” sono quelli di: Domenico Tedesco e Sergio Conceiçao.