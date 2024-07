Milan Fonseca presentato ufficialmente a “Casa Milan”, al centro sportivo di Milanello. Sbarcato sabato a Malpensa, Paulo Fonseca inizia così la sua avventura sulla panchina rossonera, dopo l’esperienza in Ligue 1 con il Lille e prima ancora in Serie A con la Roma. Il trainer portoghese, salutato dalla dirigenza rossonera al completo, ha parlato così dell’inizio della sua stagione con il Diavolo.

“Devo ringraziare per come sono stato accolto qui in questi giorni”. “, ha esordito Fonseca. “Poi devo ringraziare la società per la fiducia in me e nel mio lavoro. Sono molto emozionato, motivato per fare il mio lavoro. So che arrivo in un club per vincere. Sono stato ora al museo, ho visto la storia del Milan e ho la grande ambizione di far parte di questa storia. Zlatan mi ha mostrato anche lo spazio per un nuovo trofeo…”. “Trofei…”, l’ha subito corretto Ibrahimovic tra qualche sorriso in sala stampa.

Alla domanda ‘che momento è per lei questo’ Fonseca ha risposto così ai giornalisti presenti: “So che l’allenatore che arriva qui lo fa per vincere. Ho visto tante volte Baresi e altri giocatori che hanno fatto la storia del Milan e ho la consapevolezza che è una grande responsabilità e, per me, un grande orgoglio. Il Milan è un club universale. So la responsabilità che ho nelle mie mani, ma so anche che sono qui con grande fiducia per continuare questa storia”.

Più avanti il passaggio fondamentale su che Milan sarà con Fonseca in panchina: alla domanda ‘che gioco ha in testa”, ha risposto: “Il Milan ha nella sua storia un calcio offensivo e per vincere dobbiamo essere una squadra dominante. Voglio costruire una squadra coraggiosa, dominante, offensiva, reattiva, che non lascia pensare e giocare gli avversari. Voglio vincere, ma la qualità del gioco per me è importante. Voglio che i tifosi siano orgogliosi di noi per la nostra identità forte, è un punto importante per me questo”.