Milan e Roma si dividono la posta dopo una partita tesa e divertente: Fonseca espulso per proteste

Milan e Roma danno vita a una partita di altri tempi al Meazza. Pregi e difetti delle due squadre emergono sin dall’inizio, con le doti di palleggio dei tanti campioni presenti in campo che fanno sicuramente divertire il pubblico, ma anche con reparti piuttosto lunghi ed errori individuali delle difese che offrono grandi spazi per gli attaccanti. Il risultato è una gara spumeggiante in cui le occasioni si susseguono per entrambe le squadre.

✔️ Tra Milan e Roma finisce 1️⃣ – 1️⃣, partita ad altissima intensità a San Siro e un punto a testa per le due squadre!🔥#MilanRoma #SerieAEnilive pic.twitter.com/2BE7fj7xmu — Lega Serie A (@SerieA) December 29, 2024

Per prima è la Roma ad andare vicinissima al gol, con un’imbucata di Dybala per Dovbik che è un po’ macchinoso nel girarsi, ma riesce ugualmente a piazzare un sinistro che coglie il palo esterno alla sinistra di Maignan. Passano pochi minuti e il Milan, che sulla sua fascia sinistra formata da Jimenez e Theo Hernandez trova una voragine nella difesa giallorossa, passa in vantaggio in contropiede. Reijnders, liberato davanti a Svilar, non perdona e conferma il suo ottimo momento: 1-0.

I rossoneri hanno un’enorme occasione per il raddoppio con un altro contropiede in superiorità numerica, ma Morata non centra la porta da pochi passi. Non c’è tempo per rifiatare e la Roma pareggia: splendido assist di esterno di Dovbik e Dybala, lasciato completamente solo, pennella un delizioso destro al volo che si insacca nell’angolino: 1-1.

La gara continua a ritmo forsennato: Theo solo davanti al portiere si fa murare da Svilar, ma l’azione era viziata da fuorigioco. Si gioca molto a ridosso delle due aree, anche perché le linee di centrocampo non riescono a proteggere adeguatamente la fase difensiva. Al 43′ l’allenatore rossonero Fonseca viene espulso dopo una protesta per un intervento di Pisilli in area su Reijnders. Il replay però mostra che l’intervento del giocatore giallorosso non era falloso. Ed è anche l’ultima emozione di un primo tempo bellissimo, che si chiude in parità.

La prima occasione del secondo tempo è della Roma, che non gestisce bene un contropiede in superiorità numerica. Va al tiro Dovbik, Maignan devia in angolo. Poi è il Milan a prendere in mano la partita: un brutto errore di Saelemakers permette a Theo di entrare in area e scodellare un cross salvato miracolosamente da Paredes in scivolata.

Milan-Roma, un pareggio giusto che non accontenta i tifosi

Subito dopo Svilar si deve distendere per deviare in calcio d’angolo un tiro di Bennacer, molto applaudito al suo rientro. Il portiere romanista si esalta poi su un bel sinistro a giro di Chukwueze. Il Milan perde la sua ala per un infortunio muscolare, al suo posto entra Abrahams.

Comincia a farsi sentire la stanchezza e le squadre appaiono ancora più sfilacciate, le gambe girano meno e le giocate diventano più imprecise. Il Milan attacca e crea mischie furibonde ma non riesce a sfondare, la Roma ha una bella occasione con Pisilli in contropiede, ma il giovane centrocampista pecca un po’ in egoismo e calcia fuori dopo una bella percussione. All’84’ è bravo Maignan a respingere una conclusione velenosa di El Sharawy.

All’89’ gli uomini di Ranieri hanno la palla del match, con una splendida imbucata di un formidabile Dybala per Pellegrini, ma il Nazionale italiano solo davanti a Maignan tira davvero male, complice un intervento alla disperata di Jimenez. E ancora la Roma ci prova con Dybala, che di sinistro tira di poco alto dai venti metri. La gara finisce qui, con un pareggio giusto che però, alla fine, non accontenta i tifosi rossoneri, che a fine partite non risparmiano i fischi a squadra e, soprattutto, società.

Leggi anche: